Kilian Villaverde, primeira baixa do Arosa

O Arosa continúa coa planificación da próxima tempada na que xogará en 2ª RFEF. A primeira ausencia coa que contará é a de Kilian Villaverde, que non seguirá vestindo as cores arlequinadas tal e como anunciou o club este sábado.

O barcelonés de 23 anos chegou ás filas do Arosa no mercado de inverno procedente do Terrassa, xogando 950 minutos e marcando 6 goles co club arlequinado e converténdose así nun da xogadores clave no ascenso do equipo.

"Cheguei no mercado de inverno co obxectivo de devolver ao Arosa á categoría na que merece estar", comentou Kilian na súa despedida en redes sociais.

Pola súa banda, o club agradece "a súa implicación e dedicación durante a súa estancia no equipo" e lémbralle que "sempre estará nun lugar destacado deste club como partícipe do ascenso no noso 75 aniversario".