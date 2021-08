Acceso de balde para os socios no amigable ante o Racing de Ferrol en Pasarón

O Pontevedra Club de Fútbol confirmou este martes como xestionará o acceso de afeccionados á súa primeira cita como local da pretempada, o XLIII Trofeo Cidade de Pontevedra que se disputará o vindeiro domingo 8 de agosto ás 19.00 horas no Estadio Municipal de Pasarón.

Os socios granates contarán con acceso de balde para ver ese atopo fronte ao Racing de Ferrol, no que será a presentación do novo proxecto pontevedrés. Para iso será necesario presentar o carné de abonado da pasada campaña, mentres non se abre unha campaña de abonados que ten previsto ver a luz este venres día 6.

En canto ás entradas para o público xeral, fixáronse en 15 euros para a bancada de Tribuna, 12 euros en Preferencia e 10 euros nos fondos. Pola súa banda os menores de 16 anos deberán abonar 10 euros en Tribuna e 5 euros no resto das bancadas.

As entradas poderán adquirirse nas oficinas do club, no propio Estadio Municipal de Pasarón, o xoves 5 e venres 6 en horario de 10.00 a 15.30.