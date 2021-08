O regatista Diego Hervella arriba a Sanxenxo nun adestramento previo a unha regata trastlántica en solitario

O regatista DiegoHervella a bordo do seu veleiro no porto deportivo de Sanxenxo © Concello de Sanxenxo

O porto deportivo Juan Carlos I de Sanxenxo acolle nas súas instalacións un veleiro moi especial. O Karen Liquid, un barco de 6,5 metros de eslora deseñado por Magnen, de fibra de carbono, de só 900 quilos de peso e quilla telescópica, recalou este mércores en Sanxenxo xunto ao seu patrón, Diego Hervella, procedente do porto deportivo de Kernevel en Lorient (Francia) previa escala en Sada, lugar de orixe da súa familia paterna.

A travesía deste veleiro seguirá nas próximas horas con destino a Vigo para logo regresar ao seu porto basee francés no que continuar coa posta a punto do veleiro para participar na Mini Transat en 2023, unha travesía polo Atlántico en solitario sen motor nin ningún tipo de dispositivo mecánico, só un GPS e unha radio VHF cun radio de 50 quilómetros. Os navegantes, só un por embarcación, non poden ter ningún contacto con terra nin solicitar asistencia.

"É un reto físico, emocional e técnico, pero este barco xa o logrou dúas veces e pode conseguilo outra vez. Se é así serei o primeiro galego en conseguir gañar esta travesía", explica o patrón.

A travesía atlántica realízase en dúas etapas. A primeira desde o porto Les Sables D’ Olonne pasando polo golfo de Biscaia, Fisterra, a costa portuguesa e ata Canarias. A segunda seguindo os ventos alíseos ata Guadalupe no Caribe. Esta viaxe proxectouno como unha proba ou adestramento do que será a travesía en solitario. "Quero dar a coñecer o meu proxecto e conseguir patrocinadores que me permitan levar a cabo a segunda parte deste soño. Fixen o investimento da compra do barco e agora necesito o apoio para o mantemento e a posta a punto", explica Hervella.

Diego Hervella criouse entre barcos e moi preto do mar. "Pasábame horas mergullando e como o meu pai tiña un estaleiro tamén entre barcos. O mar é o meu medio natural", explica. O seu co Karen Liquid foi un "amor a primeira vista" en 1998, pero non foi ata marzo pasado cando puido facerse con el. "Quero dedicar estes dous anos a adestrarme e a buscar patrocinadores que me permitan cumprir este reto coa cultura celta como máximo expoñente", explica. Ata o de agora conta co apoio de firmas como Julio Verne Náutico, ICSEM, Nautical Reporter, Prolarge, Ethique et Etact, Ljdn e Atelier deas Solutions