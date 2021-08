Pontevedra coroará este sábado ao primeiro equipo campión de tríatlon por remudas mixtas de Galicia

Presentación do XX Trofeo Cidade de Pontevedra de tríatlon © Mónica Patxot

A contorna da Ponte dos Tirantes volverá converterse nun circuíto de carreiras. A vixésima edición do trofeo Ciudad de Pontevedra de tríatlon, que este ano será tamén campionato galego na modalidade sprint masculino, feminino e por remudas, celébrase na tarde deste sábado 21 en Pontevedra.

A principal novidade desta cita, que foi presentada este mércores no Concello de Pontevedra, é a inclusión por primeira vez da modalidade por remudas. Unha variedade moi vistosa e incluída na última edición dos Xogos Olímpicos na que participarán nove equipos galegos integrados, cada un, por catro triatletas, dúas mulleres e dous homes. Cada un dos integrantes debe completar un pequeno tríatlon que, no caso do campionato autonómico, está composto por un tramo a nado de 250 metros, outro tramo en bicicleta de 6 quilómetros e unha parte final de carreira a pé de 1,2 quilómetros.

"É unha proba moi dinámica", dixo o delegado territorial da Federación Galega de Tríatlon, Enrique Hernández, durante a presentación do evento. A saída desta carreira está prevista para as 19 horas e presenta unha variación no circuíto de carreira a pé que, a diferenza das probas individuais, transcorrerá pola Illa dás Esculturas e conectará coa zona de transicións e meta pola pasarela peonil.

Antes da competición por equipos, terán lugar as carreiras individuais. Para as 15 horas, no pantalán do paseo do Lérez, está prevista a proba masculina. 129 triatletas de 33 clubs tomarán a saída para completar 750 metros a nado, 19,8 quilómetros en bicicleta e 4,95 quilómetros a pé. A competición feminina comezará ás 16.30 horas e conta coa inscrición de 48 triatletas de 18 clubs de toda Galicia.

O trazado do tramo ciclista, ao que os deportistas terán que dar catro voltas (só una na modalidade por substitucións), transcorre pola ponte do Burgo, a rúa Alexandre Bóveda, o campus universitario e a Avenida de Compostela. Mentres que o segmento a pé, ao que darán dúas voltas (só una na modalidade por substitucións), realizarase pola Avenida de Uruguai, entre o Puente dos Tirantes e a praia fluvial.

Durante a presentación, tanto o representante da Secretaría Xeral para ou Deporte, Daniel Benavides, como o concelleiro de Deportes, Tino Fernández, destacaron a seguridade da proba e a capacidade do Concello para organizar este tipo de competicións durante a pandemia. "É difícil entender un ano en Pontevedra sen tríatlon", rematou Fernández a presentación.