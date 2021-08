A Deputación aproba 250.000 euros para a celebración de actividades deportivas na provincia

IV Trofeo Entre Pontes de piragüismo © Cristina Saiz

A Deputación de Pontevedra pon de manifesto a importancia de potenciar o deporte na provincia coa aprobación das axudas para a celebración de campionatos, eventos e actividades deportivas, que neste 2021 ascenden a 250.000 euros e chegarán a 156 entidades e clubs organizadores dun total de 36 concellos da provincia.

As achegas divídense en dúas liñas de subvencións. A primeira delas é de 100.000 euros e está destinada ás competicións deportivas oficiais, de ámbito estatal ou internacional coa denominación de campionato ou copa de España, de Europa ou do mundo. Con ela fináncianse diversas actividades como o Campionato de España de Bolo Celta, o Campionato de España de Clubs Infantís Femininos, o Campionato de España de Bádminton sub 17 ou a Copa de España de Slalom Olímpico.

Os 150.000 euros restantes están destinados á segunda das liñas, na que se enmarcan as axudas para a realización de competicións oficiais e non oficiais, de todos os ámbitos territoriais, federadas ou non federadas. Dentro delas atópanse citas tan relevantes como un open de xadrez, un festival de windsurf, rutas BTT, rallys, torneos de tenis de mesa ou regatas de traiñeiras.

Na comarca de Pontevedra repartíronse 22 subvencións por 37.202 euros nestas axudas da Deputación. Resultaron beneficiados o Casino Mercantil e Industrial, Federación Gallega de Piragüismo Pontevedra (I Regata Internacional Xacobeo), Federación Gallega de Piragüismo Pontevedra (Trofeo Internacional Xacobeo-Campionato de España), Baloncesto Estudiantes Pontevedra, BVB, Club Boa Vila de Tiro con Arco-Pontevedra, Club Deportivo Escola Hungaresa de Esgrima de Pontevedra, Club Deportivo Viejo Lobo School, Club de Taekwondo Mace-Sport, Club de Tiro Río Lérez, Club Natación Galaico, Club Treboada, Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra e Sociedad Deportiva Teucro.

Na comarca de Arousa repartíronse 17 subvencións por 30.103 euros. As achegas foron para o Club Náutico O Muiño Ribadumia, Club Ajedrez Albariño, Club Cambados Tenis de Mesa, Club de Tenis Cambados, Club Náutico Pontecesures, Kennel Den, Club de Remo Mecos do Grove, Club Marítimo Deportivo e Cultural Breogán do Grove, Creacciona Cum Laude, Asoc. Cultural Dorna, Club Piragüismo Illa Arousa, Motoclub VFM, ADC Encestarias, Asoc. Deportiva Arousa Fútbol 7, Club Vilagarcía RC-Team Pitufo, Asoc. Juvenil Saraiva do Mar e, finalmente, o Congostra Team Sanxenxo