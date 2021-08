Exhibición de atletismo na Ponte do Burgo coa quinta edición do Saltar na Rúa

Participantes en la V edición Saltar na Rúa © David Boleas / Sociedad Gimnástica

Os mellores saltadores déronse cita este sábado para celebrar a quinta edición do festival de atletismo Saltar na Rúa. Organizado pola Sociedad Gimnástica de Pontevedra, deportistas de primeiro nivel tanto autonómico como nacional realizaron unha demostración de salto de lonxitude, triplo salto e salto con pértega.

Por segundo ano consecutivo, o escenario escollido pola entidade pontevedresa foi a Ponte do Burgo, onde o público asistente puido gozar dos mellores saltos desde moi preto.

A exhibición comezou ao redor das 19:30 horas con David Ferrer e Lucía Sánchez en salto de lonxitude. A continuación foi a quenda do triplo salto con Alba Cuns e Alfonso Palomares e, sobre as 20:30 horas, Lola Bouza e Beatriz Viteri pecharon a participación co salto con pértega.

Ademais, o cartel completárono atletas de diferentes categorías pertencentes á Sociedad Gimnástica.