120 deportistas nadarán este sábado desde Ons a Combarro

Máis de 120 nadadores participarán na terceira proba da Tripla Coroa Illas Atlánticas, que se disputará o vindeiro sábado 4 de setembro entre a illa de Ons e Combarro cun percorrido de 23 quilómetros.105 homes e 16 mulleres de 20 a 73 anos procedentes de Portugal, México e diversas comunidades autónomas de España tomarán a saída na praia de Area dos Cans, na illa de Ons, para chegar á praza de Chousa, en Combarro.

No lugar onde se instalará a meta da proba tivo lugar este luns a presentación da proba, na que participaron o alcalde de Poio, Luciano Sobral; a Directora Xeral de Patrimonio Natural, Belén María do Campo; a concelleira de Deportes de Poio, Marga Caldas; o Deputado provincial de Deportes, Gorka Gómez Díaz; a directora da oficina de Abanca de Campelo, Ana Ansín Díaz, e a directora da organización da proba, Beatriz Alvariño.

A seguridade será un dos piares da proba. O dispositivo estará coordinado polo contramaestre do Real Club Náutico de Sanxenxo, Carlos Agra. Na travesía a nado participarán 4 concellos (Poio, Marín, Bueu e Sanxenxo), 33 embarcacións, 2 médicos, 4 enfermeiros, 4 técnicos en emerxencias sanitarias, 20 socorristas, unha ambulancia medicalizada en Combarro e máis de 200 persoas colaborando tanto en terra como en mar. Tamén acompañarán aos nadadores 43 kayakistas, motos acuáticas e 10 pádel surf.

Dos 105 nadadores que lograron completar as dúas primeiras probas da Tripla Coroa Illas Atlánticas en 2018 e 2019, estarán presentes un total de 85

nadadores (70 homes e 15 mulleres), que tentarán completar a segunda edición. Ademais, hai 16 participantes (15 homes e 1 muller) que aspiran a lograr

a súa segunda edición consecutiva.

De acordo cos plans da organización, o pistoletazo de saída darase ás 8:40 horas na praia de Area dos Cans, na illa de Ons, coa saída do

primeiro grupo laranxa (lento) integrado por 33 nadadores. O segundo, con 32 nadadores, farao ás 9:10 horas; o terceiro con 21, ás 9:30 horas. O cuarto,

con 27 nadadores, sairá ás 9:50 horas e, o último, o máis rápido formado por 7 nadadores, tomará a saída ás 10:10 horas. Espérase que os nadadores máis rápidos cheguen a meta seis horas despois.

No caso de que as condicións meteorolóxicas non permitisen a saída desde Ons, a organización ten previsto un percorrido alternativo de 16 km con saída desde a praia de Baltar, en Portonovo, e chegada na praza dá Chousa, en Combarro.

Durante a travesía estableceranse 5 controis de paso e avituallamiento cada 4 quilómetros de obrigado paso para todos os participantes onde poderán comer (froita, xeles e barritas enerxéticas) e beber para repoñerse do esforzo. As embarcacións destes controis de paso serán barcos tradicionais da ría de Pontevedra. Ademais colocaranse varias boias de sinalización durante o percorrido.

O nadador ourensán Alberto Taboada Vila encabeza a clasificación provisional da Tripla Coroa Illas Atlánticas cun tempo total de 6:33:42 (sumados os tempos das dúas probas anteriores disputadas en 2018 e 2019). Na categoría feminina, a primeira clasificada provisional é a biscaíña Andrea de la Hera Martín (6:38:04), que ocupa o cuarto posto absoluto.