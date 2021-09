Inicio de liga impecable para o Poio Pescamar noqueando o Alcorcón (1-5)

O inicio de liga non puido ir mellor para o Poio Pescamar, que superou con claridade a un Alcorcón que nada puido facer ante as continuas chegadas do equipo conserveiro. Puido marcar máis goles pero a porteira local, Estela Cantero, salvou ao seu equipo en numerosas ocasións.

Dominou desde o minuto o Poio, realizando unha presión alta que non deixaba ás madrileñas saír do seu propio campo. Así, non tardou en chegar o gol para o conxunto vermello, que se puxo por diante tras un roubo de balón de Dani Sousa, que combinou con Ana Rivera deixando atrás á porteira e culminou a porta baleira.

Co gol, o asedio das de Manu Cossío complicaban a tarde ao Alcorcón, que sufría cada vez que tiña o balón xa que, ao momento, algunha xogadora do Poio roubábao e creaba unha xogada de claro perigo que era mitigado por Estela Cantero.

Tivo que parar o tempo o técnico local aos 5 minutos disputados, pero non houbo forma de dar coa tecla de parar as conserveiras, que tiñan en Caridad un ferrollo que sen demasiados problemas paraba as chegadas rivais. A mellor para o Alcorcón foi para Aida de Miguel pero a gardameta vermella parou sen demasiados problemas.

Aínda que as madrileñas meteron unha marcha no seu xogo, cando mellor o estaban a facer víronse coa laxa do segundo gol ás súas costas. Aos quince de xogo, Dani Sousa desviaba un remate de Luci á saída dun saque de esquina para anotar o 0 a 2 co que se alcanzou o descanso a pesar de que o as locais tiveron ocasión de reducir distancias.

Nada máis comezar a segunda metade, puido marcar o terceiro gol o Poio tras unha boa transición entre Ana Rivera e Dani Sousa, replicando o Alcorcón da mesma maneira na área de Caridad.

Pero volveu subir ao marcador outro gol para as galegas. Jane, de falta directa, coou raso o balón entre as pernas dun Estela que reaccionou tarde. Sen tempo para dixerilo, o Alcorcón sacou de centro pero Ana Rivera, a máis lista da cancha, roubou o esférico para resolver de vaselina e anotar o 0-4.

O Poio deixara noqueadas ao madrileñas pero foron capaces de marcar o gol da honra. Antes da medianía do período, Laura roubou o balón á defensa e superou por alto a Caridade, dando paso a uns minutos de chegadas a área rival coas que parecía que poderían meterse no partido.

Pero aí estaba Caridad, que ben plantada e moi activa en reflexos deixaba co mel nos beizos a un Alcorcón que se atopou co quinto gol ás súas costas a un minutos do final. Previamente, dous minutos antes, optaron por xogo de cinco pero nada puideron facer, senón que foi o Poio que puxo o broche de ouro a un pletórico partido co gol de Lucía a pase de Jane.

AD ALCORCÓN (1): Estela; Aída, Clau López, Tania e Iraia (quinteto inicial) Tamén xogaron, Nerea Moldes, Ballesteros, Paula, Laura Sánchez e Marta Nuño.

POIO PESCAMAR (5): Caridad; Irene, Luci, Ana Rivera e Dani Sousa (cinco inicial). Tamén xogaron, Anna, Luísa Mayara, Julia Dupuy, Jane e Agostina Chiesa.

Goles: 0-1, min. 3 Ana Rivera. 0-2, min. 15 Dani Sousa. 0-3, min. 25 Jane. 0-4, min. 25 Ana Rivera. 1-4, min. 27 Laura. 1-5, min. 39 Luci.

Incidencias: Los Cantos. Ao redor de 150 espectadores. Os colexiados amoestaron a Tania e Marta Nuño na AD Alcorcón e Anna no Poio Pescamar.