O Baxi Ferrol reina na Raña e consegue o seu sexto título da Copa Galicia de baloncesto

Final da Copa Galicia de baloncesto feminina entre Baxi Ferrol e Ensino de Lugo na Raña © Cristina Saiz

O pavillón da Raña acolleu esta fin de semana as semifinais e final feminina da Copa Galicia de Baloncesto na que reinou un Baxi Ferrol que se fixo co seu sexto título autonómico ao superar na primeira pedra ao Celta Zorka (92-56) e ao Ensino de Lugo na gran final (68-61).

A partir das 18:00 horas comezaron as semifinais femininas co duelo entre o Baxi Ferrol e o Certa Zorka. O equipo ferrolán, que chegou como favorito, foi claro vencedor por 92-56. A outra semifinal disputárona o Ensino de Lugo e o Maristas da Coruña e, igual que pasou no anterior partido, houbo un claro favorito. Esta vez, o Lugo atropelou ás coruñesas por un avultado 95-48.

Á final, que se disputou ás 12:00 horas do domingo, chegaron Baxi Ferrol e Ensino de Lugo, demostrando ser os dous mellores equipos de Galicia e mostrando un recital de baloncesto a todos os presentes na Raña. Foi un partido disputado no que a igualdade predominou sobre todo no seu inicio pero, finalmente, a persistencia do Baxi sobre a defensa do Lugo foi primordial para facerse coa vitoria por 68-61 e conseguir o seu sexto trofeo da Copa Galicia.

Pola súa banda, na final da Copa Galicia LEB masculina competirán o Leyma Coruña e o Club Ourense Baloncesto ás 20:00 horas do venres 24 de setembro. No que respecta a este ano, a Copa Galicia adoptou un formato especial con dous finais. A primeira delas de categoría ACB que xa tivo lugar en agosto entre o Obradoiro e o Breogán.