Diego Castro despídese do Perth Glory despois de 6 anos: "Foi un dos mellores xogadores que xamais viu o fútbol australiano"

Diego Castro, nun partido co Perth Glory australiano © Perth Glory FC

A aventura de Diego Castro no Perth Glory da liga australiana chegou ao seu fin, segundo comunicou oficialmente este xoves o club no que permaneceu as últimas seis tempadas.

O futbolista pontevedrés di adeus á entidade morada con 39 anos e convertido en todo un símbolo como capitán do equipo. Alcumábanlle 'O Mestre', disputando 136 partidos de liga na máxima categoría do país oceánico nos que anotou 49 goles e deu 30 asistencias conseguindo o título de liga en 2019, ademais de premios individuais como a Medalla Johnny Warren ao mellor futbolista da tempada na A-League (en 2016) ou dous nomeamentos no equipo do ano.

Tal é a pegada que deixa en Australia que o director executivo do Perth Glory, Tony Pignata, defendeu na súa despedida que "Diego foi un dos mellores xogadores que xamais viu o fútbol australiano".

"Tivemos a sorte de ter o pracer de ver a un xogador da súa calidade e sempre seguirá sendo un membro querido e moi querido da familia Glory", asegurou.

Tamén o propietario e presidente do equipo, Tony Sage, referiuse á súa saída asegurando que "persoalmente estou moi triste de que se vaia e deséxolle a el e á súa familia todo o mellor no futuro" tras render "fenomenal desde o primeiro día en que se vestiu de morado".

Diego Castro achégase desta forma ao final dunha brillante carreira deportiva que arrincou no club da casa, o Pontevedra CF, e que continuou no fútbol profesional español en equipos como o Málaga, o Sporting de Xixón e o Getafe sumando oito campañas na Primeira División e cinco máis en Segunda.