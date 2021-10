Bueu recupera a súa Gala do Deporte seis anos despois

Seis anos despois da última vez o Concello de Bueu celebrará unha nova edición da súa Gala do Deporte local.

O evento terá lugar o vindeiro sábado 23 de outubro no Centro Social do Mar ás 20.00 horas, e nel entregaranse premios en dez categorías deportivas: mellor deportista de base masculino e feminina; mellor deportista absoluto masculino e feminina; mellor deportista promesa; mellor deportista veterano; mellor entidade deportiva; e mellor adestrador ou adestradora. Ademais concederanse dous premios extraordinarios á excelencia deportiva e á dedicación de toda unha vida no deporte.

A gala estará presentada polo xornalista deportivo Fran Cañotas, e contará cona música do grupo local Juyma Estévez Trío.

"É para nós moi importante recuperar este evento xusto despois dun ano complexo atravesado pola pandemia e no que os clubs tiveron que facer grandes esforzos por continuar coas súas actividades", explicou sobre a gala o concelleiro de Deportes, Ricardo Verde.

Os gañadores daranse a coñecer na propia gala, despois de que cada club puidese presentar as súas candidaturas para cada categoría.