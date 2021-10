O Cisne asalta Zarautz nun partido non apto para cardíacos (25-26)

O Club Cisne Balonmán asaltou este sábado o pavillón de Zarautz onde se mediu ao Amenabar. Co liderado en xogo, vascos e pontevedreses deron unha lección de balonmán aos afeccionados, que sufriron o que foi un partido de auténtico infarto e non apto para cardíacos, que se decidiu a falta de dous segundos para o final cun tanto dun sublime Álex Chan que, co seu noveno gol, quitaba as teas de araña da portería local e daba a vitoria o seu equipo (25-26).

Comezou o duelo con imprecisións para Amenabar e Cisne, que fallaron os seus respectivos ataques mantendo a cero ambas as porterías ata pasados os dous minutos e medio de xogo. Abriu a lata Balenciaga para os locais e replicó de mesma maneira Carlos Pombo para os de Pontevedra, dando paso a un continuo ti a ti que demostraba a calidade sobre a pista con auténticos golazos imparables para os gardametas. Pero foron os vascos os que pasaron a dominar no marcador ante a imprecisión para portería que empezou a mostrar o Cisne, que se colocaba con tres goles por baixo obrigando a Jabato a parar o cronómetro (min. 11, 7-4).

Cometeu falta en ataque Carlos Álvarez e anotou Manex Kalegain para poñer a maior diferenza que se viu ata o momento no duelo e, despois de seis minutos sen ver o gol, Álex Chan, desde os sete metros, devolveu a ilusión a un Cisne que recobraba a compostura e reducía distancias, sobre todo cando aproveitou a superioridade numérica tras a exclusión de Mikel Beristain (9-7).

Seguiron os brancos co seu bo facer, tomándose o seu tempo en ataque e movendo o esférico dun lado a outro para atopar unha greta na zaga local, que se vía excedida polos sete metros que Álex Chan encargábase de transformar para colocarse a tan só un gol do empate.

A situación non gustaba ao técnico de Amenabar, que pediu tempo morto cando os seus máis o necesitaban. Pero non deu coa tecla. Baixo paus da portería do Cisne atopábase o gran Jorge Villamarín, que mantivo a portería a cero durante oito minutos, mentres Yevhen Lysak e Mateo Arias igualaban forzas cando se chegaba ao minuto 24 de partido (10-10).

Fixo o propio Chan, dando a volta ao duelo e colocando aos de Pontevedra por diante por primeira vez, pero a diferenza era mínima e Amenabar enseguida recuperou o dominio para ir ao descanso cun gol por encima (12-11).

Saíron moi fortes ambos os conxuntos do vestiario, mantendo a portería a cero durante o primeiros tres minutos e medio. Rompeu a seca o equipo local cun gol de Aimar Unanue e, non podía ser outro que Chan anotaba para que o Cisne non se soltase da pelexa pola vitoria.

Os vascos, a base dunha defensa que por momentos convertíase en impenetrable, colocaban o 18-15. Con todo, tres faltas en ataque dos locais foron respondidas da mellor forma por Virulegio, Javi Vázquez e Chan, que volveron igualar a contenda cando se alcanzaba o ecuador do segundo acto (18-18).

Foise consumindo o tempo cos nervios e a intensidade patentes no ambiente, con Amenabar e Cisne tentando aproveitar o mínimo erro rival. E foi Carlos Pombo, co seu terceiro gol do partido e desde campo propio, o que aproveitou a portería baleira local para colocar ao Cisne por diante no partido (min. 23, 21-22).

Parou o tempo o técnico vasco, pero os seus non souberon aproveitar o ataque para devolver a igualdade. Freou o lanzamento Villamarín, deixando a opción ao Cisne de poñerse cun 0-2, pero unha falta en ataque evitou a xesta. Da mesma forma replicó Amenabar e, unha vez máis, os brancos tiñan a gran oportunidade de anotar o tanto que lles dese un respiro. Contragolpe para Carlos Álvarez e balón fóra de banda tras rexeite do porteiro. Jabato pediu tempo morto pero Neves non atinó no seu tiro.

Era outra ocasión para os locais de igualar, pero o encargado de transformar o lanzamento pisou dentro da área e Álvaro Preciado, esta vez si, colocou a diferenza de dous goles a favor dun Cisne que sentía a presión dunha bancada que llos estaba comendo.

Non quedaba outra aos visitantes que alongar cada ataque o máximo posible mentres aguantaba as continuas arremetidas dun Amenabar que empataba de novo (25-25).

Restaba un minuto de xogo e a posesión era para os de Jabato, que querían seguir invictos unha xornada máis dilatando o seu ataque ata o último suspiro, cando Álex Chan sacou un derechazo afastado que sacou as teas de araña da portería local a falta de 2 segundos, dando a vitoria a un Cisne que suma a súa cuarta vitoria consecutiva.