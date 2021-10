O Arxil leva o derbi contra o Rosalía santiagués para seguir invicto (63-41)

Partido de Liga Femina 2 entre Arxil e Rosalía no CGTD © Cristina Saiz Partido de Liga Femina 2 entre Arxil e Rosalía no CGTD © Cristina Saiz

Catro de catro. O Club Baloncesto Arxil sumou este sábado ante a súa afección a súa cuarta vitoria consecutiva no derbi contra o Rosalía santiagués que o mantén invicto e afiánzao en todo o alto da clasificación do grupo A da liga Feminina 2.

As imprecisións e a precipitación foi a tónica durante o primeiro cuarto, no que predominaron tamén os erros de fronte ao aro e un desenvolvemento lento, pero que foi suficiente para que as de Mayte Méndez fixésense cun parcial de 10-5.

Pero o seguintes dez minutos foron outro mundo. O Arxil, coa recentemente fichada Ruth Adams á cabeza e con todo o peso anotador (17 puntos), pasou a dominar con claridade e tomar a maior vantaxe no marcador de todo o partido (29-13).

E seguiu ao seu o equipo pontevedrés. Á bahameña sumábanselle tamén a capitá María Lago e Forster que xuntas, con 12 puntos cada unha, guiaban ás súas cara á cuarta vitoria consecutiva. Tamén en defensa estaba a ser un recital a actuación arxilista, que tiña na americana un imán con 13 rebotes ás súas costas (43-19).

O duelo estaba xa sentenciado e a vitoria en bandexa, así que o Arxil só tivo que aguantar para manter o resultado. Aínda que os últimos 10 minutos foron os peores para as verdes (20-22), o feito ata o momento foi suficiente para asinar a cuarta vitoria consecutiva que as coloca no máis alto da clasificación (63-41).

Consulta as estatísticas do Club Baloncesto Arxil-Rosalía