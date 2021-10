Goleada do San Pablo Burgos a un Teucro tocado e afundido (28-41)

Partido de División Honra Prata entre Teucro e San Pablo Burgos no Pavillón Municipal © Cristina Saiz

A Sociedad Deportiva Teucro segue sen coñecer a vitoria esta tempada. A última derrota foi este sábado ante a súa afección contra o San Pablo Burgos, que fixo o que quixo no Pavillón Municipal para golear a un débil Teucro que se foi desinflando co paso dos minutos e que se afunde no máis profundo da clasificación da División Honra Prata.

Empezou o partido mal para os locais, que foron por detrás no marcador en todo momento ante un Burgos ben posicionado e coas ideas claras que os colocaba cunha diferenza de cinco goles cando se chegaba ao ecuador do primeiro acto (4-9).

A zaga 5-1 visitante provocaba os erros para portería dos pontevedreses, que ademais se topaban co gardameta ou co traveseiro, culpables de que o marcador se movese ao seu favor a duras penas pero manténdose vivos nun partido que non auguraba nada bo ( min. 20, 9-13).

Outros cinco goles de vantaxe volveu ceder o equipo de Irene Vilaboa, que puideron ser seis, pero Joshua Rau parou o sete metros de Suárez. Mentres, os xogadores de azul precipitábanse nos seus pases e cometían erros que os condenaban cada vez máis, asinando un 13-18 co que se alcanzou o final do primeiro acto.

Tras o descanso o Teucro desapareceu. Aínda que se mantivo na pelexa durante o primeiros seis minutos, foi o Burgos o que pasaba como unha apisoadora sobre os locais, ampliando a renda en ata nove goles e deixando practicamente sentenciado o duelo cando aínda quedaban vinte minutos por disputar (18-27).

A adestradora pontevedresa parou o cronómetro e, con dous goles de Víctor Deco, o Teucro reduciu lixeiramente a diferenza. Un espellismo. O San Pablo Burgos con Jaime Gallardo e Dashko Ruslan á cabeza, con oito goles cada un, convertéronse nun pesadelo para a zaga azul, que sufría as continuas arremetidas dun rival que non se daba por vencido.

Ata doce tantos por encima chegaron a colocarse os visitantes ( min. 20) que facían maior a ferida dun Teucro perdido e danado que se deixou ir e que só puido manter esa diferenza sen ser capaz de reducila ata que chegou a exclusión de Mile Mijuskovic, momento no que Marko e Alejandro Gómez anotaron un parcial de 2-0 que colocou o 25-35 no luminoso. Lonxe de baixar os brazos, os burgaleses seguiron ao seu para golear e noquear ao Teucro por un contundente 28-41.