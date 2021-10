A resonancia magnética descarta "fractura ósea aguda" no nocello de Rufo, pero estará varias semanas de baixa

Rufino Familiar 'Rufo' estará varias semanas afastado dos terreos de xogo pola lesión de tobillo que se produciu nos últimos minutos do encontro contra a Gimnástica Segoviana.

Así se desprende do parte médico emitido polo Pontevedra Cub de Fútbol este mércores tras coñecer o resultado da resonancia magnética á que foi sometido o dianteiro.

Esta proba elevou lixeiramente a gravidade da dolencia a unha "escordadura de grado II-III con edema óseo postraumático en astrágalo", aínda que por fortuna descarta "fractura ósea aguda", un dos temores trala aparatosa lesión sufrida por caer un contrario sobre o seu pé apoiado nunha acción de xogo.

Aínda que os servizos médicos da entidade granate prefiren non fixar prazos concretos para o seu regreso, asegurando que "seguirá tratamento médico e rehabilitador e o tempo de baixa oscilará en función da evolución", o certo é que se trata dun problema físico que todo apunta lle terá varias xornadas de baixa.

O que é seguro canto menos é que o goleador non poderá repetir no once no encontro que medirá o vindeiro domingo (17.00 horas) en Pasarón ao Pontevedra co Coruxo.