Tino Fernández estudará unha "alternativa razoable" para a falta de auga no campo de Cerponzóns se o pide o club ou os comuneiros

O Concello de Pontevedra asegura estar disposto a buscar opcións que solucionen o problema de abastecemento de auga no campo de fútbol de Chan do Monte, en Cerponzóns, aínda que o edil de Deportes, Tino Fernández, cede a responsabilidade ao club que xestiona as instalacións, o Cerponzóns CF, e á comunidade de montes.

"En canto a comunidade de montes póñase en contacto connosco ou o club póñase en contacto connosco e esteamos todos de acordo en buscar unha alternativa razoable nun terreo da comunidade de montes no que facer un pozo, ou calquera outra fórmula, a concellería valorará esa historia e poñerase a traballar niso", sinala Fernández.

Estas declaracións chegan tras as críticas do Partido Popular alertando da situación, aínda que o fan sen facer referencia ao grupo de oposición municipal e si mostrando o seu malestar co Cerponzóns.

"O presidente do Cerponzóns sabe, porque llo dixen eu no seu momento, que nesta situación para facer unha captación de auga, un pozo nos terreos contiguos que non son do Concello senón da Comunidade de Montes, necesitabamos unha autorización dos comuneiros", explica o edil, e neste sentido "indicóuselles que sondasen a posibilidade de que a Comunidade de Montes cedesen eses terreos".

Ante todo iso entende o responsable municipal que "hai que equilibrar un pouco as responsabilidades".