Primeira xornada na casa da tempada para o Tenis de Mesa Monte Porreiro na Superdivisión

Despois do seu histórico debut en Europa, o Tenis de Mesa Monte Porreiro volve á actividade doméstica coa primeira xornada na casa da tempada na Superdivisión masculina.

O conxunto pontevedrés, que na primeira xornada do torneo caeu en Santiago fronte ao Arteal, buscará sumar ademais o seu primeiro triunfo do curso na visita ao pavillón de Príncipe Felipe do San Sebastián de los Reyes (domingo, a partir das 11.00 horas).

A cita servirá para ver por primeira vez en acción en Pontevedra ás fichaxes do equipo, como o ruso Ilia Isakov e o internacional español Miguel Ángel Vílchez.

"Sabemos que vai ser moi complicado ante os madrileños, equipo moi completo", sinalan desde o Monte Porreiro.

Coincidindo coa xornada de Superdivisión celebraranse tamén encontros das ligas galegas.

En canto aos equipos do Tenis de Mesa Monte Porreiro na División de Honra, o feminino actuará esta fin de semana a domicilio contra o Narón e o filial masculino viaxará a Vilagarcía.