O Teucro non esperta do seu pesadelo (28-32)

Partido de División Honra Prata entre Teucro e BM Alcobendas no Pavillón Municipal © Cristina Saiz

A Sociedad Deportiva Teucro segue sumido nun pesadelo da que non é capaz de espertar. Aínda que os xogadores de Irene Vilaboa disputaron un dos seus mellores partidos da tempada, non foron capaces de vencer ao Alcobendas e volveron a sumar unha nova derrota que o arrastra todo o máis fondo da clasificación da División Honra Prata.

As imprecisións en ambas as escuadras foron a tónica predominante durante os primeiros 12 minutos de duelo nos que o marcador se movera para mostrar un empate a dous goles. Con todo, todo cambiou a partir dese momento. O Teucro endosou un parcial de dous goles, pero enseguida o Alcobendas devolveu as táboas a un partido que estaba a ser en grao sumo igualado e no que o protagonismo estaba a ser das defensas e dos gardametas.

Alcanzábase o ecuador do primeiro acto e os azuis lograban, por mediación de Martín Davila e Alejandro Pereiro, recuperar a pequena renda de dúas tantos que lles daba unha pequena marxe de erro para un posible tropezón, que chegou cando o colexiado amoestou con dous minutos a Davila e deixou ao Teucro cun xogador menos sobre a cancha ( min. 23, 9-7).

En inferioridade numérica, os pontevedreses non foron capaces de superar as chegadas do Alcobendas, que circulaba con rapidez para impedir que a zaga teucrista recuperase posicións. Desta forma, en tan só dous minutos, o Alcobendas devolveu o golpe cun 0-4 co que poñía terra polo medio (9-11).

Parou o cronómetro Irene Vilaboa e Álex Sánchez reduciu distancias para os azuis, que souberon saír vivos dunha primeira metade que se saldou cun 10-11 que deixaba todo por decidir na segunda metade.

Non saíu da mellor maneira o Teucro do vestiario, que empezaba a mostrarse nervioso sobre todo cando o Alcobendas colocábase a tres goles de distancia aos cinco minutos de xogo 12-15. Con todo, aínda quedaba moito partido por diante e non estaba todo perdido, aínda que as exclusións de Davila e Caue Herrera en tan só 15 segundos empezaban a presaxiar o pesadelo na que se ía a converter o duelo. Pero foron capaces os pupilos de Irene Vilaboa de aguantar o tirón rival sen deixar que esa diferenza aumentase, senón que foron capaces de igualar a contenda en 17 goles e coller aire para os 20 minutos seguintes.

Mantivéronse as táboas no luminoso ata alcanzado o minuto 14 de xogo, cando o técnico madrileño pediu tempo morto, dando coa clave para reforzar ao seu equipo e empezar a poñer contra as cordas aos locais (min. 20, 21-24).

Foi a quenda de que Vilaboa fixese o propio ao ver que os seus xogadores non estaban a ser capaces de superar os golpes do rival. E aguantou o que puido o equipo pontevedrés, respondendo cada ataque do Alcobendas da mesma maneira, beneficiando o intercambio de goles aos visitantes, que vían como seguían pasando os minutos e tiñan a vitoria en bandexa. Sobre todo cando se chegou ao minuto 27 e o marcador mostraba un 25-29 que afastaba as opcións de vitoria do Teucro nas pavías. E aínda que pelexaron ata o final os de azul, o Alcobendas xogou as súas armas para levar os dous puntos ao vencer finalmente por 28-32.

