Golpe de autoridade do Pontevedra vencendo e convencendo en Avilés (0-3)

Triunfo de moito valor o conseguido este domingo polo Pontevedra Club de Fútbol na súa visita ao Real Avilés para retomar a boa senda e asentarse nos postos de play-off.

Os granates superaron a un rival directo e fixérono con autoridade cunha posta en escea sobresaliente no que quizais fose o seu partido máis redondo da tempada. Ángel Rodríguez avanzaba algún cambio no once e leste chegou no lateral zurdo, dando entrada a Samu Araújo para adiantar a Álex González e situar a Brais Abelenda como compañeiro en punta de Charles. A xogada funcionou sobre todo no relativo ao ex do Compostela, que se converteu desde o asubío inicial nunha dor de cabeza para a zaga local.

De inicio foron os pontevedreses os que asumiron o protagonismo coa posesión do esférico, cun Avilés que plantexaba unha presión alta para dificultar a saída desde atrás. Con todo iso non acovardou aos granates, e cando apenas transcorreran tres minutos de xogo tomaron vantaxe no marcador. Miguel Román desactivaba a presión local cunha apertura á subida de Seoane en banda dereita. O lateral combinaba con Alberto Rubio e pedíaa de novo en profundidade para chegar á altura da área e ceder á entrada na frontal de Brais. O 8 do Pontevedra controlou gañando metros e internándose na área para definir con acerto cun disparo cruzado poñendo o 0-1.

Coa inercia do tanto o Pontevedra tivo outra boa opción dous minutos despois, esta vez desde o costado zurdo cun centro ao segundo pau de Álex González que Rubio remataba alto.

Tentaba o Avilés sacudirse o dominio, e aínda que adiantaba liñas aos de Ángel Rodríguez facíalles falta moi pouco para pisar posicións de perigo. De feito pasaban os minutos e as ocasións caían sempre ao lado visitantes. Tívoa David Soto no minuto 20 nunha xogada de estratexia, e no 26 Brais pedía penalti ao ser estorbado cando encaraba xa ao gardameta.

Non sufrían os granates na parcela defensiva e antes do descanso tiveron opcións senón para sentenciar si para deixar encarrilado o choque. En tres minutos, do 37 ao 40, chegaron tres ocasiones moi claras, todas cun omnipresente Brais Abelenda involucrado. Na primeira deixou só ante o porteiro a Álex, pero a súa picada ante a saída do arqueiro íase desviada. Despois foi Charles tras unha deixada do 8 o que disparaba rozando o pau e por último de novo o brasileiro non acertaba a conectar un centro de Araújo desde a liña de fondo, tras conexión con Brais, con Mario fóra da súa portería.

Perdoaba o Pontevedra antes do paso por vestiarios, cun Avilés que tivo que esperar ao minuto 42 para o seu primeiro disparo entre os tres paus. Foi por medio de Kilian, respondendo seguro Cacharrón para despexar.

Tras o intermedio non cambiou o guión, cun equipo asturiano que quería e non podía ante o bo facer do seu rival. Así, con Cacharrón case como espectador, ían pasando os minutos mentres se sucedían aproximacións con máis ou menos perigo dos de Ángel Rodríguez.

O apertado do marcador era o único que mantiña a emoción e a incerteza, xa que os granates non eran capaces de matar o choque a pesar das súas ocasións, como no minuto 57 cando Charles quedou só ante a portería de Mario tras un gran pase de Yelko pero sen acertar no man a man.

O propio Yelko probouno pouco despois desde a frontal atopando a resposta dun gardameta local que era a esas alturas o mellor xogador do seu equipo. Non puido con todo facer nada no minuto 72 para deter o 0-2. Miguel Román roubaba o coiro na liña divisoria lanzándose á contra e vendo o desmarque en ruptura de Brais Abelenda. O 8, tras recibir de maneira precisa servía ante a saída do porteiro para que Charles remachase co seu noveno gol da tempada.

O gol supuxo o fin da resistencia avilesina, e o cadro asturiano, resignado á súa sorte, non puido reaccionar vendo como o Pontevedra achegábase á goleada. Púidoo lograr no 83 Martín Diz, pero non acertou na definición, algo que si fixo Yelko Pino no minuto 87 para pechar un resultado redondo que fai esquecer as dúas xornadas sen gañar que acumulaba o equipo granate e que lle volve a relanzar na clasificación, alcanzando a un Avilés que chegaba á cita como segundo clasificado.

REAL AVILÉS INDUSTRIAL (0): Mario, Carrión (Perea, min.56), Prendes, Gómez, Pereira (Albert Estelles, min.56), Vidorreta, Javi Pérez (Hualde, min.46), Kilian Grant (Sergio García, min.65), Cárdenas (Iago Díaz, min.69), Ródenas, Natalio.

PONTEVEDRA CF (3): Cacharrón, Seoane, David Soto, Churre, Samu Araújo, Miguel Román, Yelko Pino, Álex González (Javi Rey, min.85), Brais Abelenda (Martín Diz, min.73), Alberto Rubio (Oier Calvillo, min.77), Charles.

Árbitro: Aitor Barrio Salas, auxiliado nas bandas por Uriondo Sautua e Palacios Arrugaeta (País Vasco). Amoeestou a Cárdenas, Prendes, Kilian Grant e Vidorreta no Avilés e a Álex González no Pontevedra.

Goles: 0-1 Brais Abelenda (min.3); 0-2 Charles (min.72); 0-3 Yelko Pino (min.87).

Incidencias: Partido da xornada 12 de liga no Grupo I da Segunda RFEF disputado no Estadio Román Suárez Puerta de Avilés.