Antía Chamosa finaliza segunda no CGTD no autonómico de marcha

Antía Chamosa, no Campionato Galego de Marcha o aire libre no CGTD © Cristina Saiz Campionato Galego de Marcha o aire libre no CGTD © Cristina Saiz

Un total de 126 deportistas déronse cita este domingo nas pistas do Centro Galego de Tecnificación Deportiva para disputar o Campionato Galego de Marcha ao aire libre. Antía Chamosa, da Sociedad Gimnástica de Pontevedra e que partía como favorita, non foi capaz de revalidar título autonómico nos 5.000 metros.

A culpable de que Chamosa quedase co mel nos beizos foi a tamén aspirante ao primeiro caixón do podio, Carmen Escariz, do Ourense Atletismo, que superou a todas as súas competidoras para alzarse como nova campioa galega de marcha. A atleta da Gimnástica tívose que conformar coa medalla de prata e Alba Pérez, do Atletismo Negreira, foi bronce.

Na categoría masculina, e coa gran ausencia de Daniel Chamosa, o campión de Europa máster e campión de España na mesma categoría, Juan Manuel Morais, do Marineda Atlético e gran favorito ao título, fixo o propio para facerse co primeiro posto no Campionato Gallego. Segundo foi Ismael Díaz, do Atlético Sada, e terceiro, Pablo Sánchez, da Atlética Lucense.

GAÑADORES EN CATEGORÍAS INFERIORES

En 3.000 metros sub-16 feminino, Oleksandra Kostenko, da Atlética Lucense, fíxose coa medalla de ouro; Sabela Castelo, do Vila de Cangas, fixo o propio en 2.000 metros sub-14 feminina. En masculina gañou Manunel Díaz, do Marineda Atlético.

Nos 2.000 metros marcha sub-12 masculina gañou Tomás Bautista, do Atletismo Porriño e, finalmente, nos 1.000 metros sub-10 feminina e masculina gañaron Carlota Chaos e Antón Fernández, ambos da Atlética Lucense.

Consulta os resultados do Campionato Galego de Marcha ao aire libre