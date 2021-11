O Team Farto renova a súa licenza de categoría UCI Continental

A gran aposta do Team Farto - BTC, primeiro equipo ciclista profesional feminino de Galicia, terá continuidade a próxima tempada.

A escuadra pontevedresa confirmou que en 2022 seguirá contando con licenza UCI Continental, prolongando desta maneira o soño iniciado este curso.

O Team Farto gozou na campaña recentemente finalizada dunha gratificante experiencia que lle levou a tomar parte dalgunhas das mellores carreiras do panorama nacional e internacional, como fixo por exemplo en La Vuelta ao ser convidado polo seu notable rendemento previo.

De feito o Farto concluíu o ano como o sétimo mellor equipo do ranking nacional (416 puntos), non moi lonxe do quinto lugar ocupado por un xigante como o Movistar Team (quinto con 616 puntos). O Massi Tactic Women Team foi o vencedor desta clasificación con 1.548 puntos.

A nivel individual a holandesa Agnieta Francke foi a principal punta de lanza do equipo pontevedrés, finalizando no posto 27 do ranking nacional, con Melissa Maia en 34 e Teresa Ripoll no 37.

O Team Farto traballa agora na confección do novo plantel, na que xa se coñece a continuidade dun dos grandes valores do ciclismo galego como a viguesa Carla Fernández, mentres que a portuguesa Liliana de Jesus puxo punto e final á súa etapa coas pontevedresas despois de dous anos.