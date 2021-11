Vitoria do Marín Futsal sobre o Alcorcón para recuperar sensacións (2-1)

Partido de liga en A Raña entre Marín Futsal e Alcorcón © Cristina Saiz Partido de liga en A Raña entre Marín Futsal e Alcorcón © Cristina Saiz Partido de liga en A Raña entre Marín Futsal e Alcorcón © Cristina Saiz

Despois da derrota en Móstoles, o Marín Futsal recibiu no Pavillón da Raña a un complicado rival como é o Alcorcón, todo un óso ao que conseguiu impoñerse por 2-1.

Recompensa inmellorable a conseguida polo equipo marinense este sábado, que comezou dominando no duelo contra un Alcorcón que se salvaba grazas á actuación de Patri baixo paus. Co paso dos minutos as oleiras soltábanse e buscaban facer dano na portería de Silvia Aguete con disparos de media distancia.

Chegábase ao ecuador do primeiro acto e apareceu Ceci para, en xogada persoal, aproveitar un erro na saída do Alcorcón e sacar un potente disparo afastado co que abriu a lata. A alegría durou pouco ao Marín, e é que tras unha boa acción ofensiva Clau López habilitou cara á esquerda para que Tania igualase a contenda.

Puideron as locais ampliar a renda antes de alcanzar o descanso, pero o balón estrelouse no pau tras despexe de Aída de Miguel.

Tras o paso polos vestiarios ambos os conxuntos saíron en busca do gol, pero foi María León a que atopou o premio en xogada estratéxica desde os 15 metros que superaba a Estela García.

Recibiu a segunda tarxeta Aída de Miguel, deixando en inferioridade numérica ao equipo madrileño, capaz de aguantar sen que o Marín ampliase a súa vantaxe, nin desde a pena máxima tras penalti cometido por Estela sobre Ceci.

Correu riscos o Alcorcón ante a situación que se estaba vivindo sobre a cancha, pasando a xogo de cinco con Laura Oliva como porteira xogadora. Tivo o empate Clau López nos últimos compases cun remate a porta baleira, pero non foi capaz de anotar e o partido concluíu en 2-1.

MARÍN FS (2): Silvia Aguete; Jessi, Ceci, Adriana García e María León (quinteto inicial). Tamén xogaron, Pau García, Lucía, Gaby, Dani Fleitas.

AD ALCORCÓN (1): Patri Arruti; Aída de Miguel, Tania, Clau López e Nere Moldes (quinteto inicial) Tamén xogaron, Laura Oliva, Marta Nuño, Paula Llorente, Iraia, Estela (segunda porteira).

Goles: 1-0, min. 10 Ceci. 1-1, min. 13 Tania. 2-1, min. 24 María León

Incidencias: A Raña. Colexiados, Menéndez Nistal e Vilas López. Amoestaron Pau García e Gaby no Marín e Marta de Diego, Estela e Raúl Castro (Piru) e con dobre amarela a Aída de Miguel (28) no Alcorcón.