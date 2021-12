Goleada do Poio Pescamar sobre un Majadahonda sen opcións (5-0)

Partido entre Poio Pescamar e Majadahonda na Seca © Cristina Saiz

O Poio Pescamar goleou este sábado na Seca a un Rayo Majadahonda que non tivo opcións de vitoria.

Xa na primeira xogada do partido o equipo vermello non perdoou. Luci Gómez, en xogada persoal desde a banda esquerda, sorprendeu a Tresguerres cun disparo raso que se colocou no interior da portería.

Aínda que o equipo madrileño tratou de remontar con xogadas illadas e rápidos contragolpes, foi o Poio Pescamar o que levou a batuta controlando o desenvolvemento do xogo.

E así, aos oito minutos, Dani Sousa recolleu o esférico no segundo pau despois dun remate de Luci Gómez desde fóra da área. Tres minutos despois, as conserveiras deixaron case sentenciado o duelo cando Irene García anotou o 3-0 tras un centro de Jane.

Despois do descanso, o Majadahonda deu un paso adiante cunha presión alta, que se traduciu na ocasión máis clara do partido por parte de Pitxi, obrigando ao Poio a traballar en labores defensivos para manter a portería a cero.

Cando parecía que as visitantes se facían co control, nunha boa xogada persoal, Luci Gómez fixo o seu segundo tanto cun disparo desde a frontal da área.

Co 4-0 no luminoso, o técnico visitante optou polo xogo de cinco, pero Julia Dupuy, cun gol desde campo propio e a porta baleira, pechou a merecida vitoria.

POIO PESCAMAR (5): Caridad, Luci Gómez, Ana Rivera, Irene García e Dani Sousa (cinco inicial). Tamén xogaron, Luisa Mayara, Julia Dupuy, Jane, Agostina Chiesa,

RAYO MAJADAHONDA (0): Lauri; Celia, Vero, Peque e Pitxi (quinteto inicial). Tamén xogaron, Pitu, Cels, Moni, Ana Cris, Chili, Andrea Feijóo e Montull (segunda porteira)

Goles: 1-0, min. 1 Luci Gómez. 2-0, min. 8 Dani Sousa. 3-0, min. 11 Irene García. 4-0, min. 32 Luci Gómez. 5-0, min. 39 Julia Dupuy.

Incidencias: A Seca. Colexiados, Feliz Otero e Vilas López. Amoestaron a Moni no Rayo Majadahonda e Luci Gómez no Poio Pescamar.