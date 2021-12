Volta á normalidade do Teucro superado o gromo de covid e pensando xa no partido ante Zamora

A Sociedad Deportiva Teucro recupera a normalidade tras o gromo de covid que afectou ao equipo obrigando a suspender os seus dúas últimas xornadas de liga na División de Honra Prata, ante Zarautz e Guadalajara.

O primeiro plantel pontevedrés sumou xa aos seus adestramentos, que a semana pasada realizáronse de maneira individualizada para extremar as precaucións de contaxio, aos catro xogadores que deron positivo por coronavirus e tamén aos tres que permaneceron illados por precaución.

Desta forma os homes adestrados por Irene Vilaboa preparan xa o seu regreso á competición, que terá lugar este sábado 11 de decembro (20.00 horas) no Pavillón Municipal dos Deportes ante o Balonmano Zamora, un duelo que se antolla vital para o seu futuro inmediato ao ser un rival directo pola permanencia. De feito o Zamora, con 4 puntos, ocupa o penúltimo posto dunha clasificación que pecha actualmente o Teucro sen sumar aínda.

Entre eses xogadores que adestran a pleno rendemento atópase o lateral brasileiro Marcos Vinícius Dos Santos, aínda a proba pero que todo apunta unirase ao plantel de maneira oficial ata final de tempada.

SEN ACORDO POLOS PARTIDOS APRAZADOS

O gromo de covid no vicedecano obrigará a un sobreesforzo ao equipo azul durante o comezo de 2022, ao ter que recuperar os duelos que quedaron atrás.

Neste aspecto o Teucro non chegou a un acordo cos seus rivais para fixar os partidos, xa que no caso do Amenabar Zarautz a entidade vasca propuxo recuperar a xornada o sábado 8 de xaneiro sendo unha data que os pontevedreses teñen comprometida para un torneo triangular no que tamén participará o Cisne, mentres que a proposta teucrista era para o mércores día 19.

Sen data de consenso, tamén para o duelo contra o Guadalajara, será o Comité de Competición o que fixe as datas definitivas con partidos case con total probabilidade entre semana.