A Federación Galega de Automobilismo aproba o seu pre-calendario de competición para 2022

III Rally de Pontevedra Memorial Miguel Álvarez © Cristina Saiz

Os afeccionados ao mundo do motor xa poden anotar na súa axenda as grandes citas que lles esperan en 2022.

A Federación Galega de Automobilismo aprobou o seu pre-calendario de competición para a próxima tempada, no que como cada ano a comarca de Pontevedra goza do seu protagonismo.

Nos rallys, o calendario autonómico reserva a súa cuarta cita puntuable para o que será o IV Rally de Pontevedra Memorial Miguel Álvarez, no seu segundo ano consecutivo tras volver á actividade en 2021. A proba fixouse para os días 18 e 19 de xuño.

No que respecta ao Campionato Galego de Montaña, regresa ao calendario autonómico a Subida a Ponte Caldelas na súa quinta edición, tras o seu paso frustrado ao calendario nacional con suspensión debido á pandemia. Disputarase o 3 e 4 de setembro, mentres que unhas semanas antes (16-17 de xullo) será quenda para a 23ª Subida a Pontevedra-Almofrei.

Nesta especialidade cabe destacar a intención da Escudería Buxa Motor de apostar por segundo ano por manterse no calendario nacional cunha das probas máis emblemáticas do panorama galego, a Subida A Escusa, puntuable en 2021 para a Copa de España de Escuderías.

Non falta tampouco no pre-calendario espazo para unha especialidade que destaca pola súa espectacularidade como o RallyMix, con probas mixtas de terra e asfalto. Neste campo Ribadumia vivirá o 23 e 24 de xullo a segunda edición do seu rally, do mesmo xeito que Portas o 27 e 28 de agosto. Para o RallyMix Cuntis Vila Termal pola súa banda resérvanse os días 24 e 25 de setembro como penúltima cita puntuable da tempada.

Consulta aquí o pre-calendario aprobado pola Federación Galega de Automobilismo para 2022.