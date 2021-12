Ángel Rodríguez, tras a vitoria do Pontevedra contra o colista Ceares: "Nos costó más de lo esperado"

Novo triunfo para o Pontevedra CF no Estadio Municipal de Pasarón, onde recibiu ao Ceares, pechacancelas da clasificación. Ángel Rodríguez, na rolda de prensa de despois do partido, analizou a vitoria do conxunto granate a falta dunha xornada para o final da primeira volta.

Foi un duelo que se decantaba "sencillo" pero que "costó más de lo esperado" E sobre todo cando parece que tes o partido de fronte pero "se te complican las cosas y juegas un partido que no tienes previsto, te empiezas a equivocar y a desarmar, haces cosas menos habituales y el rival empieza a crecer", explicou o técnico asturiano.

Sen perder o respecto ao rival, Rodríguez pensou que despois do 1-0 "sería fácil ganarlo, pero fue todo lo contrario". O Ceares empatou e chegaron os paróns que "te acaban rompiendo el ritmo y cuando el rival tiene el resultado favorable te afecta y te restan".

Fiel ao seu estilo de xogo, o técnico granate segue confiando nas chegadas por banda e crear opcións con centros a Charles, "llamado a marcar muchos goles por la forma de jugar del equipo" e, se estivese Rufo, "tendríamos más posibilidad de gol", analizou o técnico, que confesou que seguirá apostando polos centros laterais.

Agora, a vista está posta en Salamanca, onde viaxarán a semana que vén "con la necesidad imperiosa de sacar los tres puntos antes del parón" e así finalizar a primeira volta ao grande.

En canto á liña na que están os rivais, Ángel Rodríguez aclarou que hai que ver quen é o que "aguanta más el tirón, nos queda muchísimo por disputarse y al final el mejor quedará primero", concluíu.