Antía García asina un triplete de ouro no nacional de salvamento en distancias curtas

Antía García, nadadora do Club Acuático Umia © Club Acuático Umia

A nadadora do Club Acuático Umia Antía García volveu protagonizar unha fin de semana estelar. Despois de proclamarse tripla campioa de Europa de salvamento, a deportista de Caldas repetiu fazaña no segundo Campionato de España de Distancias Curtas celebrado en Valladolid.

A moza conseguiu tres medallas de ouro e bateu tres récords de España. García non tivo rival e logrou vencer con solvencia as trespuebas nas que participou. E para marcar terreo xa nas eliminatorias previas bateu os récords nacionais para, na final, repetir triunfo e facerse con tres ouros.

Todo o máis alto do podio subiuse a nadadora nas modalidades de 50 metros obstáculos, cun tempo final de 27 segundos e 72 centésimas; nos 50 metros combinada, ao parar o cronómetro en 30 segundos e 84 centésimas; e en 50 metros aletas, cunha marca de 23 segundos e 3 centésimas.

Pero os resultados de Antía García non foron os únicos éxitos do Club Acuático Umia na fin de semana. A base do equipo caldense luciuse tamén no Memorial Carlos Servando, o trofeo galego máis antigo que se disputa en Galicia. A Carballo desprazou o Umia a 28 nadadores de categoría cadete, xuvenil e absoluta para conquistar seis medallas de ouro e unha de prata que foron suficientes para acabar no terceiro posto da clasificación xeral por equipos.