Adeus ao 2021 cun 'All Star mixto' de balonmán no Pavillón Municipal

All Star Mixto FGBm Xacobeo 21-22 no Pavillón Municipal © Federación Galega de Balonmán

O balonmán galego despediu este domingo o ano 2021 co II All Star Mixto FGBm Xacobeo 21-22 no Pavillón Municipal de Pontevedra, que recolleu a testemuña de Pontedeume para celebrar esta nova edición. Ademais de ser unha festa chea de deporte, o colofón o puxo o grupo galego Broken Peach cunha gran actuación coa que finalizou o evento.

Ás 17:30 horas comezou o All Star cos diferentes concursos de lanzamentos, habilidades e lanzamentos desde os sete metros, preludio do partido das estrelas mixto no que participaron os mellores xogadores da primeira categoría autonómica do balonmán galego.

Miguel Casal (BM Culleredo) e Lucía Rodríguez (Pavillón Ourense) foron os gañadores do concurso de lanzamentos; desde os sete metros proclamáronse campións Adrián Areal (BM Tui) e Cinthia Bello (Reconquista de Vigo), que repetiu podio no concurso de habilidades con David Veloso (Lavadores).

Foi un evento cheo de luz e son no que tamén houbo o momento solidario das festas de Nadal. Nesta ocasión, a Federación Galega, da man do Banco de Alimentos colocaron uns contedores para que todos os asistentes puidesen deixar un quilo de alimentos non perecedoiros e así axudar aos máis necesitados.