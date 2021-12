O Arosa retoma os adestramentos cun ollo no mercado e outro na pandemia

Once inicial do Arosa fronte o Compostela na Lomba © Arosa SC

En plenas datas do Nadal, o fútbol non dá tregua. Despois dunha semana de descanso, os equipos de 2ª RFEF volven ao traballo. Un dos máis madrugadores é o Arosa, que ten prevista para esta tarde, ás 16.30 horas no campo de Vilaxoán, a súa primeira sesión de adestramento para preparar o partido do 9 de xaneiro fronte ao Bergantiños en Carballo para pechar a primeira volta de competición.

Con todo, antes de saltar ao céspede todos os integrantes do primeiro equipo e do corpo técnico deberán someterse a unha proba de antíxenos para comprobar que non haxa contagios despois do parón do Nadal en plena escalada da incidencia de casos de covid-19.

Se todos están sans, poderán poñerse ás ordes de Jorge Otero, que someterá aos seus xogadores a outra proba igual de molesta: a báscula.

Pero non só a pandemia e o estado físico do plantel preocupa no Arosa. As lesións de longa duración sufridas ao longo da primeira volta, Álex Cobo e Róber, fan que a dirección deportiva, que encabeza o pontevedrés Rafa Sáez, permaneza moi atenta ás oportunidades que poida ofrecer o mercado. Con todo, o cadro arlequinado ten ocupadas todas as súas fichas sénior, polo que as chegadas quedarán supeditadas á saída dalgún dos xogadores con menos minutos ou á incorporación de xogadores sub 23.

Reforzos cos que se conta para este regreso aos adestramentos son os de Porrúa e Campillo, que se perderon por lesión os últimos partidos do equipo.