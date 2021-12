O aumento da incidencia retrasa 24 horas á volta ao traballo do Pontevedra

Adestramento do Pontevedra en Pasarón © Mónica Patxot

O Pontevedra tiña previsto o regreso aos adestramentos despois do parón do Nadal para o día 28 de decembro. Con todo, a dirección deportiva decidiu pospoñer 24 horas a volta ao traballo para asegurarse que ningún dos integrantes do primeiro equipo dá positivo en covid-19 nas probas PCR ás que serán sometidos nesta tarde de martes.

Explican desde o club que, aínda que o plan inicial era comezar a adestrar inmediatamente despois de realizar as probas, o aumento da incidencia das últimas xornadas fixo ao club adoptar máis precaucións e non iniciar a preparación do partido contra o Palencia ata asegurarse que ningún dos xogadores está contaxiado.

Con estes cambios, a planificación do regreso á rutina queda do seguinte modo: Á primeira hora desta tarde de martes están citados xogadores e corpo técnico para someterse a probas PCR e recoller a súa roupa de adestramento. Ao día seguinte, aqueles xogadores que desen negativo acudirán ao lugar de adestramento, localización e horario aínda por determinar, no que estarán pechado por precaución os vestiarios e as duchas.

A actual situación sanitaria levou ao club para intensificar as medidas de seguridade para evitar calquera tipo de exposición ao virus do plantel que derive nun brote, como ocorreu noutros equipos, e obrigue a paralizar os adestramentos e suspender partidos.

A duración destas medidas excepcionais, que lembran ás do reinicio da competición tras o parón polo confinamento da primavera do 2020, é aínda descoñecida e estará supeditada á evolución da pandemia e do ritmo dos contagios.

Cómpre lembrar que todos os afeccionados que acudan o día 9 de xaneiro a Pasarón para presenciar o partido contra o Palencia deberán presentar na porta de acceso o seu certificado de vacinación, esixido pola Xunta para permitir o acceso a recintos deportivos.