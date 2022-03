Sèrgio Matos, doutor pola Universidade de Vigo, estuda o rendemento e a aparición de lesións no trail running

O investigador Sérgio Matos © DUVI

O xa doutor en Educación, Deporte e Saúde da Universidade de Vigo, Sèrgio Matos, publicou unha tese na que analiza por primeira vez os efectos do adestramento nos atletas que practican 'trail running', unha modalidade deportiva que consiste en correr por contornas naturais como bosques, montañas ou desertos e que conta cun crecente número de participantes nos últimos anos.

É por iso que Matos, dirixido polo profesor da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte José María Cancela e o docente da Escola de Desporto e Lacer de Melgaço Filipe Manuel Batista, realizou esta investigación pioneira para coñecer os efectos da carga de adestramento sobre o rendemento en competición ou identificar os factores que poidan ter incidencia na aparición de lesións.

Matos fixo un seguimento de 25 atletas ao longo dunha tempada aos que acompañou a "cada sesión de adestramento e a cada competición" ao longo de preto de 52 semanas, onde puido comprobar como tanto o adestramento de alta intensidade como o de forza, "coidadosamente planificados", poden implicar melloras no rendemento, mais tamén que unha "carga de adestramento excesiva" pode converterse "no principal motivo de lesións" neste deporte.

Profesor na Escola de Desporto e Lacer de Melgaço, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Matos lembra que o trail running "é un deporte recente" aunque particular polos lugares onde se practica, xa que é sobre "un terreo irregular" con "desnivel acumulado" en carreiras que poden implicar subir e baixar montañas que con frecuencia superan os 40 quilómetros.

Ademais, é unha modalidade da que existen "poucas evidencias científicas", explica o xa doutor, que non atopou de feito ningunha tese centrada nesta disciplina previa á que levou a cabo no doutoramento en Educación, Deporte e Saúde da Universidade de Vigo.

'Characterization of the training load in trail runners and its associations with exposure to injury risk', pon o foco no proceso de adestramento, que "gañou un protagonismo crecente no que se refire á mellora do rendemento dos atletas, polo que é fundamental comprender as demandas do deporte e as variables predominantes para o rendemento en trail running", salienta Matos.

Neste senso, un dos obxectivos da súa investigación foi "analizar as variacións na carga semanal" de adestramento no mes previo a unha competición, para coñecer os efectos que tanto a carga de traballo como as propias aptitudes físicas dos atletas tiñan no seu ritmo en carreira. Esta análise permitiulle constatar que a capacidade aeróbica dos corredores constitúe unha "variable decisiva no rendemento" nas competicións de longa distancia.

Nesa liña estudou as "variacións dos niveis de condición física nos diferentes momentos da tempada" co fin de relacionalos co traballo preparatorio que levan a cabo os deportistas. Neste punto, a tese permitiu pór o foco na importancia que ten tanto o adestramento de alta intensidade, que implica traballar por riba do 90% da frecuencia cardíaca máxima, como o adestramento de forza. "Sempre que estean coidadosamente planificados e estruturados", sostén Matos, ambos "deberán incorporarse ao plan de adestramento dos atletas de trail running para garantir melloras na capacidade aeróbica, economía de carreira e adaptacións musculares". De feito, recoñece que, pese a necesidade de novas evidencias, a investigación permitiu constatar que o adestramento de forza "podería ser importante" tanto para a mellora do rendemento como para previr lesións.

Finalmente, Sèrgio Matos incide en que "o adestramento tamén pode ser a orixe das lesións" por mor das cargas de traballo "inadecuadas" e pola "aplicación en momentos incorrectos".

Insiste Matos na análise da carga externa, que abrangue todo o traballo realizado polo atleta durante cada sesión, como interna, "a resposta biolóxica do atleta cara o adestramento". Un estudo que levou a Matos a pór o foco en tres indicadores "esenciais para reducir o risco de lesións" e que deben terse en conta á hora de determinar os niveis de actividade de cada sesión. Trátase, por unha banda, da "monotonía do adestramento", que mide a "variabilidade diaria" da preparación, xa que levar a cabo "cargas moi semellantes en sesións de adestramento consecutivas" pode derivar en lesións cando estas son elevadas.

Tamén existe a "tensión do adestramento" que, de ser "excesiva ao longo da semana", pode derivar tamén en problemas; á que se suma un terceiro indicador, a relación aguda-carga de traballo crónica, que vincula a fatiga xerada no adestramento coas aptitudes físicas do atleta, co propósito de "maximizar o desempeño" do deportista á vez que reducir o risco de lesión.

Neste punto, Matos pon o foco na necesidade de "dominar estes indicadores", á vez que incide en que "existen outras variables que deben ser consideradas no adestramento de forma individual para cada atleta" e na necesidade de ter en conta as particularidades do trail running. De feito, as características deste deporte inflúen tamén no tipo de lesións máis frecuentes, posto que ademais das músculo-esqueléticas destacan tamén as dermatolóxicas, ao que se suma a influencia que ten na aparición de lesións que as carreiras se levan a cabo en camiños con rochas ou árbores.