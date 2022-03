Yelko Pino, convencido de que "se gañamos os sete partidos que quedan imos ser campións"

Foi un dos grandes protagonistas do triunfo fronte ao Unión Adarve, e a súa rabia á hora de celebrar o seu gol e a vitoria puxo de manifesto o que estaba en xogo para todo o plantel granate. Pasadas as horas Yelko Pino mantén que o sucedido "é o camiño para seguir, tanto polo equipo como pola afección e o club. Temos que entender que entre todos, desde o utillero ata o que máis mande no club temos que estar xuntos, unidos".

O centrocampista vigués valora moi positivamente "o apoio da bancada que para min foi fundamental porque Pasarón cando anima aperta moito e a verdade é que o notamos e estamos encantados, oxalá se poida repetir máis veces. Foi espectacular como a afección despois do 0-1 seguiu animando, despois do 1-2 seguiu animando e iso é porque ve ao equipo que compite". recoñece.

É unha comuñón bancada-equipo que pode resultar decisiva nas sete xornadas que restan para finalizar a liga e co ascenso directo a só tres puntos de distancia. Serán sete finais pero "eu estou convencido de que se gañamos os sete partidos que quedan imos ser campións", e Yelko Pino ve ao equipo capacitado para iso.

"Sabemos que é complicado, que todo o mundo xógase moito, pero o equipo desde fai tres ou catro xornadas está a volver a coller unha dinámica de fútbol moi boa, as cousas saen, a velocidade da pelota é maior. Tivemos unha baixada todos hai mes e medio pero creo que estas xornadas estivemos xa ao nivel habitual. É importante que cheguemos a esta parte da tempada no noso mellor momento", defende o centrocampista granate querendo só falar do obxectivo do ascenso directo, xa que "agora no vestiario ninguén pensa no segundo posto".

Yelko Pino: "Creo que dei cun club co que me identifico moito"

Ante o Unión Adarve, como en moitas outras ocasións, boa parte da elaboración ofensiva do equipo pasou polas súas botas, o que lle fai sentirse protagonista. "É fundamental para a forma que temos de xogar nós que o balón corra, que se xogue ao toque, que se mova todo o mundo, que a queira, que estea metido no xogo e despois atopar ese remate", explica, porque "unha das mellores cousas que temos é que temos un modelo de xogo que non cambia, sabemos o que queremos facer e como o temos que facer".

Trátase da súa primeira campaña en Pontevedra, pero Yelko asegura estar "súper feliz", e tras moitas voltas nos últimos anos no mundo do fútbol "creo que dei cun club co que me identifico moito", revela. Por iso, a pesar de ter asinada só unha campaña cos granates "oxalá chegue a xogar moitos máis partidos co Ponte", asegura. Só o tempo dirá se ese desexo acábase convertendo nunha realidade.