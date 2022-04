Prohibido fallar para o Arosa na Lomba na visita do pechacancelas Ceares: "É unha partido trampa"

Despois de seis xornadas sen gañar, o Arosa necesita case desesperadamente un triunfo para seguir enganchado á pelexa pola permanencia na Segunda RFEF.

Neste contexto, a visita do pechacancelas Ceares (domingo, 12.00 horas) ao Estadio da Lomba aparece case como unha obrigación para conseguir os tres puntos, pero o adestrador arlequinado, Jorge Otero, avisa: "É unha partido trampa. Temos que afrontalo con moitísima seriedade".

Certo é que o cadro asturiano, con 18 puntos polos 31 dos de Vilagarcía, está practicamente desafiuzado, "pero iso faino ser máis perigoso. Non nos podemos despistar nin pensar que vai ser fácil", sinala o técnico.

O importante para Otero é manter o nivel da pasada xornada, na que empataron en Langreo, e "ter moita paciencia, con moito corazón pero coa cabeza fría".

A boa noticia da semana no Arosa foi a alta médica de Róber 182 días despois da súa operación por unha rotura do ligamento cruzado do seu xeonllo, se ben aínda é pronto para verlle ao 100% sobre o céspede. Pola súa banda o que segue sendo baixa por lesión é Alberto Martín.

O encontro entre o Arosa e o Ceares será arbitrado polo tinerfeño Alexandre González González.