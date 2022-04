O Poio Pescamar busca na casa o pase á final da Copa Galicia

O Poio Pescamar deixou encarrilado no último partido do ano o seu pase á final da Copa Galicia. Agora debe certificalo. As de Manu Cossío reciben este mércores, ás 21 horas na Seca, ao Cidade de As Burgas, ao que derrotaron no ourensán pavillón de Os Remedios por 1 a 2.

O partido de ida estivo marcado pola igualdade. Ambos os dous conxuntos fixeron gala da súa solidez defensiva. As conserveiras golpearon primeiro, pero as locais devolveron o golpe antes do descanso. Foi na segunda metade cando as visitantes souberon aproveitar o bajón físico do cadro ourensán para anotar o tanto da vitoria nos minutos finais.

Esa concisa vantaxe unida ao factor cancha pode ser fundamental. Ademais, o vestiario vermello está moi centrado no encontro desta noite. "Temos unha partido clave", sosteñen. Por iso desde o club, co obxectivo de animar a asistencia de afeccionados, tomaron a decisión de sortear cuncas, bufandas e dúas entradas para o encontro de liga do sábado entre os espectadores.