Autobuses gratuítos para apoiar o Arosa na súa visita ao Compostela

A falta de catro xornadas para o final da competición na Segunda RFEF a loita pola permanencia está que arde e o Arosa quere agarrarse a ela.

Para conseguir o obxectivo toda axuda é pouca, polo que o club arlequinado encoméndase ao apoio dos seus fieis, tan importante ao longo da tempada e no recente derbi fronte ao Pontevedra.

Esta semana ao equipo que agora adestra Luisito tócalle desprazamento, pero non estará só no Estadio Municipal Vero Boquete de San Lázaro na súa visita á Sociedade Deportiva Compostela.

A entidade santiaguesa enviou 250 entradas para a súa venda directa nas oficinas da Lomba. Trátase de 200 tickets para público sénior a un prezo de 15 euros e de 50 máis de idade sub-18, aínda que co compromiso de aumentar a cantidade se se axita o papel dispoñible.

Ademais desde o club arlequinado confirmaron a posta ao dispor dos seus afeccionados de autobuses de balde para desprazarse ao partido, que terá lugar o vindeiro domingo 24 de abril ás 12.00 horas.

Estes autocares, para os que só será necesario anotarse á hora de adquirir a entrada (de 10.00 a 12.00 e de 17.00 a 19.00 horas nas oficinas da Lomba) ten previsto partir desde Vilagarcía ás 10.00 horas para regresar á conclusión do choque.

O Arosa afrontará esta cita en postos de descenso con 35 puntos, a 2 do posto de play-out e a 3 puntos da salvación, pero tamén será un partido importante para un Compostela que con 41 puntos baixouse dos postos de fase de ascenso e que ve como se achega á zona perigosa da táboa.

Xa están á nas oficinas da A Lomba as para o partido do domingo as 12 horas no Vero Boquete de San Lázaro contra a @SD_Compostela





Ol clube fleta pic.twitter.com/AlDY1Ocjf9