O Pontevedra repite promoción para recibir o Langreo, cunha invitación de balde para cada socio

"Catro partidos que teñen que ser catro finais". Con esa frase o Pontevedra Club de Fútbol deu a coñecer o prezo das entradas para o importante encontro do próximo domingo 24 de abril (17.00 horas) fronte ao Langreo no Estadio Municipal de Pasarón.

Do mesmo xeito que nas dúas últimas xornadas que actuou o equipo como local, a entidade granate decidiu premiar aos seus socios permitíndolle retirar unha entrada para un acompañante sen custo.

Estas entradas de balde poderanse retirar nas oficinas do club ata o venres (9.00 a 14.00 e 16.00 a 19.00 horas) e tamén reservar enviando un correo electrónico a socios@pontevedracf.com ata o venres ás 19.00 horas para recollela en despacho de billetes o propio domingo.

No que respecta ao prezo das entradas de público xeral, mantense sen cambios con respecto ás últimas semanas ao fixarse en 25 euros para a bancada de Tribuna, 15 euros para Preferencia e o Fondo Norte e 10 euros para o Fondo Sur. No que respecta a os menores de 16 anos deberán abonar 15 euros en Tribuna e 5 euros no resto de bancadas.