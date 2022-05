Preto de 700 piragüistas cítanse en Verducido na Copa de España para embarcacións de equipo

O piragüismo nacional volve ter unha cita estes días en Pontevedra coa celebración da II Copa de España de Sprint Olímpico para embarcacións de equipo e que se suma á competición individual celebrada recentemente.

O evento, que foi presentado este mércores no Concello de Pontevedra, prevé a presenza de preto de 700 deportistas de categorías sénior e xuvenil e celebrarase no Complexo Deportivo David Cal do encoro de Pontillón do Castro durante o sábado 7 e o domingo 8 de maio.

A iso súmase nos días previos, xoves e venres, o control selectivo organizado pola Real Federación Española de Piragüismo para completar o equipo nacional que competirá nas próximas probas internacionais.

En total estarán presentes na Copa de España ata 63 clubs nacionais, con probas para embarcacións de K-2, C-2, K-4 e C-4, ademais do Paracanoe, nas distancias de 200, 500 e 1.000 metros.

As series clasificatorias están previstas durante toda a mañá do sábado 7, entre as 9.00 e as 13.30 horas, celebrándose as semifinais pola tarde, entre as 16.00 e as 20.00 horas, e as finais o domingo 8 pola mañá.

"Hai pouco tivemos a Copa de España de Sprint de embarcacións individuais, que foi un éxito tanto a nivel de participación como de resultados, cunha concentración de medallistas olímpicas que non se deu nunca na historia da cidade, e agora volvemos ter aquí aos mellores de España, que é tanto como dicir os mellores de Europa e do mundo, xa que somos unha potencia", explicou na presentación da competición o edil de Deportes, Tino Fernández, acompañado do presidente da Federación Galega de Piragüismo, Alfredo Bea, quen destacou pola súa banda que "non só é a Copa de España, senón tamén o selectivo de barcos dobres, individuais e de catro padeeiros para facer os equipos que irán á Copa do Mundo, o Campionato do Europa e o Mundial".

TERESA PORTELA E CAROLINA GARCÍA, NO K-4

Bea destacou tamén o proxecto que está a levar a cabo a Federación Española en Pontevedra co equipo nacional feminino en busca dun K-4 que "poida estar finalmente xogándose unha praza na final do Mundial e unha medalla".

Nesa embarcación de equipo, avanzou o presidente federativo, estará a subcampioa olímpica Teresa Portela e tamén a pontevedresa Carolina García, ademais de Sara Ouzande (Kayak Tudense) e unha padeeira catalá.