A Praza do Teucro, epicentro dunha celebración polo ascenso que se prolongou durante horas

A festa polo ascenso virtual do Pontevedra Club de Fútbol á Primeira RFEF non quedou en Estadio Municipal de Pasarón, e prolongouse durante gran parte da xornada especialmente polas rúas do centro histórico.

Tras celebrar intensamente no propio estadio, primeiro sobre o verde cos afeccionados presentes e despois no propio vestiario, o plantel do Pontevedra desprazouse ata o Hotel Campaniola para unha comida na que non faltaron os cánticos e ata o 'tradicional' manteo ao Secre.

PONTE YO TE QUIERO… pic.twitter.com/gi0FFTjYym — Pontevedra CF (@PontevedraCFSAD) May 8, 2022

¡No hay ascenso sin manteo a Secre! pic.twitter.com/hLDx9y5ynn — Pontevedra CF (@PontevedraCFSAD) May 8, 2022

Unha vez repostas enerxías, había ganas de máis, e os xogadores e corpo técnico achegáronse á céntrica Praza do Teucro, onde se congregaban un bo número de seguidores que continuaban festexando.

Pouco importaba que fose un domingo con tempo de praia, e é que non é tan habitual poder celebrar un ascenso de categoría e ademais facelo na casa.

Alí, durante horas e ata o final da xornada, o plantel granate compartiu a súa alegría cos afeccionados, algún deles de excepción como o ex-futbolista do club Igor de Souza, arroupando ao seu primo Charles.

Unha xornada para lembrar.