A 'marea granate', rumbo a Palencia para celebrar de novo o ascenso a 1ª RFEF

Lonxe de esgotar as celebracións, a afección do Pontevedra Club de Fútbol prevé acompañar ao equipo no último partido da tempada, o que disputará o vindeiro domingo 15 maio, ás 12:00 horas, en Palencia, no que certificará oficialmente o seu ascenso a 1ª RFEF.

Así, para este encontro contra o CD Palencia Cristo Atlético, o club dispuxo un autobús, cortesía de Construcións Ramírez, para viaxar ata o Estado Nova Balastera.

Haberá 40 prazas dispoñibles neste autobús gratuíto. Os interesados, que se poderán anotar desde as nove da mañá deste martes, terán que pagar 12 euros pola entrada.

No caso de afeccionados entre 4 e 14 anos, só deberán abonar 5 euros e os menores de 4 anos poderán acceder gratis ao campo palentino.

O autobús sairá de Pontevedra as 4:30 horas da madrugada do sábado ao domingo, desde o Pavillón Municipal de Deportes, e regresarán a Galicia ao remate do encontro.