A baixa efectividade defensiva e os nervios condenan o Cisne en Alacante (40-31)

O Eón Alicante arroiou ao Club Cisne Balonmán na primeira semifinal pola loita polo ascenso a Liga Asobal. O cadro branco sucumbiu ás chegadas dun rival que se foi facendo grande co paso dos minutos e soubo aproveitar os nervios e a baixa efectividade baixo paus dos de Pontevedra.

Comezou o partido con máxima intensidade e emoción onde as alternativas sucedéronse cara a ambos os lados, aínda que foi o Cisne o que conseguiu dúas vantaxes de tan só dous goles ao longo dos primeiros 15 minutos. Pero enseguida foron neutralizadas polos alacantinos, que non estaban dispostos a tirar a toalla e menos con tanto en xogo (13-13).

E a partir de aí produciuse un punto de inflexión para o conxunto branco. Non puido superar a férrea defensa do cadro local, que anotou dous goles seguidos para anotar o 15-13 co que se colocaba por diante por primeira vez no partido. Non lle gustaba a Jabato o que vía e parou o tempo, pero os seus xogadores seguían sen acertar en ataque e atopábanse cunha desvantaxe cada vez máis ampla que empezaba a complicar as cousas (17-13).

Rompeu a seca Carlos Álvarez desde os sete metros e cambiou a unha defensa 5-1 o técnico visitante, conseguindo esta vez si dar coa tecla para, por fin, demostrar do que están feitos e igualar o partido. Pero os nervios e a imprecisión nos pases volveron xogar unha mala pasada e prexudicáronos no ataque final, permitindo ao Eón Alicante chegar coa vantaxe dun gol ao descanso (19-18).

A segunda metade comezou da mesma forma que a primeira, cunha intensidade altísima por parte de ambos os equipos que se traduciu nun festival de goles en ambas as porterías que durou tan só tres minutos. De feito, nese momento o Alicante transformouse nun furacán con cada chegada a portería de Pablo González e con cada defensa, obrigando a Jabato a parar o tempo por primeira vez despois do paso polos vestiarios (27-23).

Moveu ficha en portería o técnico branco, dando entrada a Roney Franzini, pero o Cisne seguía sendo incapaz de superar ao seu rival e vía o triunfo cada vez máis lonxe. Sobre todo cando os nervios apareceron para condenalos en cada chegada e fallar en pases sinxelos que se traducían en contragolpes do Alicante que o gardameta era incapaz de parar (30-24).

Alcanzouse o ecuador e moito tiña que cambiar se os de Pontevedra querían sacar algún beneficio, pero lonxe diso, os locais seguiron a mar de cómodos e tombaron, e de que maneira, ao Cisne (40-31).

A pesar da derrota, aos brancos aínda queda unha bala por conseguir o ascenso e é que dos catro puntos que aínda hai en xogo, só necesitan un para lograr o obxectivo.

Primeiro recibirán no Pavillón Municipal ao Barça B mentres que na última xornada viaxarán para enfrontarse a un Puerto Sagunto que é cuarto con 18, a tan só tres puntos do Cisne, segundo con 21.

