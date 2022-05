Unha regata cun ollo posto no rei emérito e outro no Mundial do mes de xuño en Sanxenxo

Podería ser unha das moitas regatas de vela que veñen celebrando na Ría de Pontevedra, pero a anunciada visita a Sanxenxo do Rey Emérito, Juan Carlos I, e a súa posible participación na competición deportiva prevista para estes días puxo no foco nela.

Esta regata é o Trofeo Viajes InterRías, terceira cita puntuable da Copa de España de 6 Metros que vén acollendo Sanxenxo na súa preparación para o Campionato do Mundo desta modalidade deportiva que organizará o próximo mes, entre o 13 e o 18 de xuño, co Xacobeo 6mR Worlds.

Antes está prevista tamén a cuarta serie da Copa de España coa 7ª Regata Rey Juan Carlos - El Corte Inglés Máster 2022.

A nivel deportivo unha vintena de equipos de oito nacionalidades disputarán esta fin de semana na ría de Pontevedra a regata puntuable para a Copa de España de 6 Metros iniciada no mes de marzo, entre a categoría de Clásicos e a Open.

Entre eles están moitos dos favoritos ao próximo mundial, como nos clásicos o 'Bribón 500' que nos dous últimos anos patroneou Pedro Campos, presidente do Real Club Náutico de Sanxenxo, e que agora pode volver contar co monarca emérito.

A competición do Trofeo Viajes InterRías dará comezo ás 15.00 horas do próximo venres 20 de maio coa primeira das seis mangas previstas durante a fin de semana. O sábado as regatas darán comezo ás 13.00 horas mentres que o domingo a hora de inicio serán as 12.30 horas da mañá.