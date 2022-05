O Poio Pescamar organizará o Campionato de España Infantil Feminino

As boas noticias seguen chegando para o Poio Pescamar, que tras conquistar o título da Copa Galicia en categoría infantil feminina, será o encargado de organizar o Campionato de España Infantil Feminino.

Impuxéronse ao Viaxes Amarelle o pasado domingo 22 de maio na gran final do título autonómico por 1-3 e así conseguiron o billete para pelexar pola conquista do premio nacional, pero a celebración non quedou aí, senón que este venres coñeceron que o club vermello será o anfitrión do Campionato de España.

Desta forma, o Pavillón Municipal da Seca albergará durante os días 10, 11 e 12 de xuño o Nacional no que participarán o Futsal Inlingua Mataró CE representando a Catalunya; o FSF César Augusta en representación de Aragón; o EFB UB Conquense representando a Castela- A Mancha; ; La Boca Te Lía Futsal Alcantarilla, a Murcia; e o Alcorcón FSF, gañadoras da Comunidad de Madrid.

Cabe destacar que o rival do Poio Pescamar en cuartos de final será o cadro madrileño e que o sorteo situou ao equipo de Mataró directamente nas semifinais.