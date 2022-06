A emoción e velocidade das carrilanas volven sentirse en Barro

Quinta edición da Baixada de Carrilanas de Barro © Cristina Saiz Quinta edición da Baixada de Carrilanas de Barro © Cristina Saiz

Emoción, algún que outro susto e moita moita velocidade foi o que se viviu esta tarde en Barro coa celebración da quinta edición da Baixada de Carrilanas.

Durante toda a tarde, decenas de pilotos subidos a bordo dos seus artesanais bólidos descenderon a toda velocidade, e co máximo coidado para non saírse do trazado, desde o lugar de Campodeira ata a contorna da piscina municipal en Outeiro.

Ao longo de 1,7 quilómetros de percorrido houbo tempo para toda clase de peripecias, que foron seguidas moi de preto polo numeroso público que se apiñaba tanto na liña de meta como nas marxes deste improvisado circuíto que se estreou no ano 2016.

A competición retomouse este ano despois de dous anos de ausencia pola pandemia. Coa colaboración das federacións de inercia de Galicia e Asturias, a proba é xa una das competicións con máis tirón da provincia e en cada edición reúne a decenas de participantes procedentes de múltiples recunchos do noroeste peninsular.