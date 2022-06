Os ciclistas Lara Lois e Daniel García brillan no Ruta do Lacón de BTT

Os títulos autonómicos de cros country na modalidade de maratón (XCM) repartíronse este domingo en Cuntis despois da desputa da décima edición da Ruta do Lacón. Esta proba de ciclismo BTT coroou a dez campións de Galicia entre os que sobresaíron a elite Lara Lois (Moto Bike) e o máster-30 Daniel García (Xesteiras).

Nun evento que reuniu a case 250 participantes, o Club de Montaña Xesteiras ofreceu como organizador un desafío que mesturou a dureza do percorrido coa beleza das paisaxes. As categorías masculinas do Campionato de Galicia afrontaron un trazado de 70 quilómetros, e 2.500 metros de desnivel positivo acumulado, mentres que as mulleres xogáronse os títulos nunha ruta de 57 km con 2.000 metros de acumulado.

Coas subidas ao Monte Xesteiras, a Castro de Arcos e a Castro de Sebil como principais dificultades, un representante do equipo anfitrión impúxose en solitario entre os homes. O máster-30 Daniel García alcanzou a liña de meta cando o cronómetro marcaba 4 horas 3 minutos e 14 segundos. A case cinco minutos, en segunda posición, entrou o elite Rubén Deaño (Ourense Termal), seguido de Alejandro Trasbach (Xesteiras).

A competición feminina tivo como clara dominadora a Lara Lois. Ausente o ano pasado no campionato autonómico desta especialidade, a grovense do Moto Bike recuperou o cetro que obtivera por última vez no 2019. En Cuntis venceu cun tempo de 4:04:48, distanciándose en 25 segundos da segunda clasificada e triunfadora entre as máster-40 Ana María González Cuña (Mitto X). A elite Mar Delgado (Monteme-Calvo) terminou terceira.

A entrega de premios e de camisolas autonómicas contou coa presenza de Manuel Campos, alcalde de Cuntis; da concelleira Conchi Campos, responsable da área de Deportes; de Juan Carlos Muñiz, presidente da Federación Ciclismo Galego; e de representantes do CDM Xesteiras.