O Pontevedra impón o seu ritmo na planificación deportiva

O silencio institucional volveu a apoderarse un verán máis do Pontevedra Club de Fútbol, nunhas semanas nas que está a dar os seus primeiros pasos na planificación da próxima tempada.

Só o director xeral da entidade granate, Marcos del Río, revelou publicamente que "se estivo liquidando a pasada tempada e levamos días traballando na nova, pero non hai nada que anunciar aínda", e é que o club granate, como case cada período estival, marca os seus propios tempos, que a miúdo distan do habitual noutras entidades deportivas para desesperación dunha afección ansiosa por coñecer detalles do novo proxecto deportivo na Primeira RFEF.

Desde o regreso a Segunda B, nas últimas sete tempadas desde as oficinas de Pasarón preferiuse esperar para ir confirmando os seus movementos, especialmente no relacionado co banco cando estaba en dúbida e nas fichaxes. O que si se confirmou en ocasións foron baixas e renovacións.

O ano da pandemia co final oficial das competicións o 6 de maio (os adestramentos canceláronse o 13 de marzo) foi a de máis tardanza á hora de trasladar aos seus afeccionados os movementos que se estaban preparando nos despachos. Nin sequera a confirmación de Jesús Ramos como adestrador fíxose pública ata o 28 de xullo, 83 días despois do fin da tempada, chegando un día despois a primeira fichaxe oficial. Antes, os primeiros movementos fóronse coñecendo polos futbolistas que abandonaban a entidade.

Foi un caso especial pola covid, pero o certo é que as fichaxes se demoraron habitualmente ata preto dun mes desde o final da liga, fóra da tempada 17/18 na que só transcorreron 15 días para que se coñecesen as primeiras incorporacións (David Castro, Marcos Álvarez e Etxaniz), tras xornadas de renovacións e saídas. Era o día 12 de xuño.

Esa primeira fichaxe fíxose de rogar ata o 21 de xullo na campaña 15/16 ou o día 11 de xullo na 18/19, un caso especial porque as incorporacións déronse a coñecer o día da presentación oficial do plantel, tras moitas semanas de ferrollo informativo absoluto. Tanto é así que as oito fichaxes anunciados chegaron 59 días despois de que a liga chegase ao seu fin.

Tamén na campaña 19/20 houbo que esperar para coñecer caras novas, no seu caso ata o 1 de xullo coa chegada de N'Diaye (43 días despois do fin da tempada). Ese curso de feito pasou máis dun mes (21 de xuño) ata que se fixeron públicas as primeiras renovacións xunto á saída dun peso pesado no vestiario como Kevin Presa.

No que respecta ao verán pasado, a competición finalizou o 23 de maio e non foi xusto ata un mes despois (23 de xuño) cando se fixo pública a non continuidade de Luisito. Dous días despois chegaría o anuncio da primeira incorporación, mentres que o inquilino do banco non se coñeceu ata o 11 de xullo, pouco antes do inicio da pretempada, coa chegada de Ángel Rodríguez.

Por ese mesmo camiño de espera vai agora o propio Ángel Rodríguez, que finaliza contrato co Pontevedra sen que se teña aclarado oficialmente o seu futuro 24 días despois do último partido oficial do curso en Palencia.

Na cuestión do adestrador é onde se atopan maiores diferenzas nos tempos, xa que Luisito por exemplo chegou a renovar un 5 de abril de 2017 antes de disputar o play-off de ascenso a Segunda División, e tamén o fixo poucos días despois de asinar o salto a Segunda B (2 de xullo de 2015), mentres que Luismi foi confirmado para a tempada 19/20 só 4 días despois de que finalizase a liga , coincidindo co último adestramento do equipo antes das vacacións.

Pola contra un ano antes o propio Luismi tardou 18 días en saber que ía continuar no banco de Pasarón, noutro dos períodos de silencio absoluto desde a entidade.