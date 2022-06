O gardameta Pablo González, sexta renovación no Cisne

O Club Cisne Balonmán apontoa a súa portería.

Tras anunciar a fichaxe de Kilian Ramírez procedente do Teucro, este mércores tocoulle a quenda á renovación de Pablo González.

O gardameta, de 20 anos, seguirá vinculado co club pontevedrés, aínda que a súa presenza no plantel de Asobal non está garantida ante a probable continuidade do brasileiro Roney Franziniy a chegada de Kilian.

Trátase en todo caso dunha das apostas de futuro do Cisne, que ten depositadas grandes esperanzas en González, internacional en categorías inferiores.

"Dar as grazas á directiva e ao corpo técnico por confiar en min para levar a cabo este proxecto", explicou o propio Pablo tras coñecerse a súa renovación, a sexta no novo proxecto cisneísta tras as de Mateo Arias, Román Arboleya, André Moura, Iván Calvo e Alejandro Conde.