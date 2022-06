Comeza a era Márquez no Cisne

Presentación de Javier Márquez como novo adestrador do Cisne © Mónica Patxot Presentación de Javier Márquez como novo adestrador do Cisne © Mónica Patxot Presentación de Javier Márquez como novo adestrador do Cisne © Mónica Patxot Presentación de Javier Márquez como novo adestrador do Cisne © Mónica Patxot

Dia un para o Cisne na era pos-Jabato. O presidente da entidade, Santi Picallo, presentou este xoves ao novo adestrador do primeiro equipo, Javier Márquez.

"Sabemos que vai ser unha empresa moi difícil, cun equipo novo e sen experiencia. Pero hai que traballar e seguro que algún dos mozos derruba a porta este ano. Que calquera equipo saiba que imos ser un rival moi incómodo", augura o técnico sobre o próximo curso, no que será a súa primeira experiencia como adestrador principal en Asobal.

Recoñece Márquez que aceptar a oferta do Cisne non foi unha decisión fácil de tomar porque nunca saíra da súa Cidade Real natal, na que compaxinaba a súa función como adestrador, tanto en clubs da contorna como nas categorías inferiores da Selección, co seu traballo de funcionario no Concello de Manzanares. "Foron unha semanas de reflexion e vertixe. Pero unha vez que tomamos a decisión en casa, teño unha gran ilusión e son consciente de que podemos xerar cousas e que todos eses mozos cheguen a Asobal e adáptense á categoría para facer un bo traballo", declarou.

A pesar de non saír nunca da Mancha, Márquez é un gran coñecedor do Cisne. "Teño unhas grandísimas referencias, coñezo a Jabato desde hai moitos anos. Cando el estaba no xuvenil do Balonmán Ciudad Real e, xa nos últimos anos, eu en Alarcos viña xogar contra o Cisne e tiñamos unha sa rivalidade, era un club que me chamaba a atención".

Outro aliciente que decantou a balanza é a opción de debutar na máxima categoría do balonmán nacional. "É unha oportunidade tamén para adestrar en Asobal, que só estiven de segundo. Xoguei tres fases de ascenso pero sempre quedamos nas portas. Agora chégame esta oportunidade de chegar á máxima categoría e de facelo nun club moi entrañable e cunha gran paixón no que fan", agradeceu.

Aínda que a súa relación con Jabato é fantástica e comparten moitos aspectos do seu estilo de xogo, Márquez anuncia que introducirá novidades, aínda que todo dependerá do tipo de plantel que se confeccione. "Os modelos de xogo fanos os xogadores e dependerá do plantel. Se quero correr moito, con xogadores moi grandes non pode facerse", puntualiza despois de prometer "que o que funciona poida seguir funcionando", pero tamén que "haberá cousas nas que darei o meu toque".

Do que non cabe dúbida é que o Cisne terá que acudir ao mercado para completar un plantel competitivo. "Buscamos un lateral esquerdo, un pivote e un lateral dereito", confesa Márquez, quen avanzou tamén que "o mercado nacional está bastante pechado, teremos que irnos ao internacional".

Pola súa banda, o presidente cisneísta dixo de Marquez, para xustificar a súa fichaxe, que "cumpre todos os perfís que buscamos, as recomendacións de Jabato eran moi boas e tamén temos xogadores que estiveron baixo as súas ordes", e eran tamén excelentes. "Estamos encantados de poder contar con el en Asobal", remarcou.

Sen renunciar ao obxectivo da permanencia, puntualiza Picallo que o club "ten os pés no chan tanto a nivel económico como deportivo" e considera que "estar nesta division é unha alegría" non só polo éxito deportivo que supón senón pola oportunidade de dar visibilidade aos xogadores formados nas categorías inferiores e ao proxecto de canteira do club.