O cisneísta Carlos Álvarez, campión de Europa cos Hispanos Júnior

Os Hispanos Júnior, campións de Europa © Federación Española de Balonmano Carlos Álvarez, campión de Europa Júnior de balonmán © Federación Española de Balonmano

O xogador do Club Cisne Balonmán Carlos Álvarez, acábase de proclamar campión de Europa coa Selección Española Júnior despois de derrotar a Portugal nunha final de infarto (35-37).

O bo inicio local parecía complicar as cousas aos de Rodrigo Reñones, que souberon aguantar o apertón do rival e mesmo se colocaron cunha mínima renda dun gol que Portugal enseguida neutralizou.

Insitían uns e respondían os outros, selando unha igualdade case constante. De feito, os españois conseguían oportunidades a través dos sete metros, desde onde anotaban para resistir no duelo. Con todo, foi Portugal a que ao descanso púxose un gol arriba no luminoso (16-15).

Empataron os de Reñones no primeiro ataque tras o paso polos vestiarios, pero dúas exclusións case seguidas para os Hispanos provocou que Portugal tomase unha renda de catro goles, a maior do partido.

Pero os pequenos detalles e a calidade individual de España fixo equilibrar a balanza a falta de 10 minutos do final. Os lusos saboreaban o ouro, pero no deporte todo pode pasar, e é que psicoloxicamente os xuvenís adestrados por Reñones foron máis fortes e puxéronse por encima no marcador.

Parou Domenech e Nieto anotou á contra no minuto final, dando dous goles de renda a España imposibles de neutralizar e, con iso a medalla de ouro a unha Selección Española que soubo sufrir e sobrepoñerse ás adversidades (35-37).

Subcampioa de Europa foi a anfitrioa Portugal e Serbia completou o podio facéndose co bronce.

Portugal (35): A. Sousa (10), G. Cavalcanti (3), G. Da Rocha Viana (3), M. Oliveira (0), N. Queiros (0), A. Machado (0), P. Oliveira (1), V. Costa (0), J. Gomes (1), F. Mota Da Costa (11), D. Rema Marques (0), T. Ferreira (0), T. Teixeira (0), N. Melo (0), M. Mota Da Costa (4) e R. Brandao (2).

España (37): E. Furundarena (1), J. Rodríguez (3), J. Urruzola (0), J. Gurri (8), A. Martínez (1), M. Adoitar (2), J. Múgica (3), D. Serrano (1), G. Nieto (3), D. Martínez (0), B. Reguart (7), A. Parera (0), R. Domenech (0), A. Lodos (2), C. Álvarez (3) e A. Fernández (3).

Marcador: 16-15 (descanso) e 35-37 (final).

Árbitros: Yann Carmaux (Francia) e Julien Mursch (Francia).

Incidencias: Final do Europeo Junior masculino de balonmán, disputado no Centro de Desportos e Congresso de Matosinhos (Portugal).