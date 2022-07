A bici de Pablo Dapena, danada na súa viaxe ao PTO de Canadá: "Non estou en condicións de poder empezar a proba"

Roda de disco da bicicleta de Pablo Dapena rota na súa viaxe en avión a Canadá © Pablo Dapena

Pau na roda, e nunca mellor devandito, para Pablo Dapena no que estaba a ser un espectacular arranque de tempada.

As súas grandes actuacións con triunfo no Challenge Gdansk e o terceiro posto no Europeo Ironman 70.3 de Elsinore valéronlle ao pontevedrés un pasaporte entre o selecto grupo de deportistas que competirán na proba inaugural do circuíto da PTO, que se celebra este próximo domigo 24 de xullo na localidade canadense de Edmonton coa friorenta dun millón de dólares en premios.

En Canadá estarán deportistas da talla dos noruegueses Kristian Blummenfelt e Gustav Iden, o canadense Lionel Sanders ou o xermano Patrick Lange. En principio tamén o propio Dapena, se consegue emendar os danos ocasionados na súa bicicleta na súa viaxe a Canadá.

Segundo explicou o campión do mundo de longa distancia, a compañía Air Canada devolveulle o seu material cunha roda de disco e co guiador da bicicleta roto.

Good start of my canadian adventure.

Thanks @AirCanada for your incredible treatment.

Disc wheel + handlebar broken@protriorg @BMCProTri pic.twitter.com/nFLNFtQTjv — Pablo Dapena Gonzalez (@pablitopiny) July 19, 2022

Tras denuncialo nas súas redes sociais e recibir unha resposta inicial da compañía, Dapena terminou explicando que "cheguei 1h 30 tarde. Ás 12 da noite. Entenderedes que despois de 24 horas de viaxe non fixen unha revisión parte por parte de cada parte da bici. Agora estou nun apartamento en Edmonton cunha competición importante o domingo e hoxe... como vedes... non estou en condicións de poder empezar a proba", recoñeceu.

Pablo Dapena conta agora cuns días por diante para tratar de superar a situación e medirse nas mellores condicións posibles a algúns dos mellores especialistas do mundo na media e longa distancia. A carreira da PTO en Canadá disputarase cunha distancia de 2.000 metros de natación, 80 quilómetros de ciclismo e 18 quilómetros de carreira a pé.