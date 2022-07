A regularidade de Javier Ramilo lévao ao triunfo no II RallyMix Concello de Ribadumia

Segunda edición do RallyMix Concello de Ribadumia

A segunda edición do RallyMix Concello de Ribadumia realizou o pistoletazo de saída este sábado 23 de xullo coas tres primeiras probas cronometradas. As outras dúas estaban previstas para o domingo 24 desde as 10:00 horas

© Cristina Saiz